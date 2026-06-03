Недавняя предыстория здесь не будет лишней. Так, судя по той информации, которую выдала Киевская мэрия после последнего ночного налета на столицу, враг попал в штаб Сухопутных войск ВСУ. По крайней мере, временная схема движения транспорта и перекрытия улиц как раз указывает на то, что прилеты были по этой локации в районе пересечения улиц Дегтяревской и Зоологической. Видимо, враг решил, что таким ударом он нанесет какой-то значительный ущерб управлению наших войск, но это говорит о том, что он это самое управление примеряет на себя. Скажем так, во многом у нас это выглядит совсем иначе, и за 4+ года войны произошли значительные изменения в этом плане.

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Через те що наші військові ніяк не коментують це питання, ми також утримаємося від цього, але наведемо репліку нашого колеги, який зараз проходить службу, скажімо так – у дуже близьких місцях. Так от, після цього він написав: "Добре, що не по житловій забудові, як минулого разу". Ця репліка говорить багато про що, але кожен може знайти в ній свій сенс. Проте ворог хотів отримати символізм, бо його він ставить понад усе. І ось у їхній пресі публікують фото, яке, напевно, всі вже бачили кілька годин тому, коли потік новин лише набирав обертів. Ось воно:

Можливо, не всі роздивилися тут той самий символізм і прихований натяк, і для тих, хто це пропустив, червоним колом ми виділили частину зображення на задньому тлі від пожежі. Це – та сама знаменита висотка "Охта-центр", або штаб-квартира "Газпрому", куди переселилися всі центральні структури компанії з вулиці Наметкіна в москві. Безумовно, в цій будівлі часто буває прутін і гарантовано був товариш Шредер, бо він столується з корита "Газпрому". Тим самим прутіну послали натяк про те, що сьогодні ми атакували нафтовий термінал і, судячи з усього, туди прилетіло не менше трьох дронів.

Принаймні, на фото й відео можна добре роздивитися не менше трьох вогнищ пожежі та відповідно – чорних стовпів диму, рознесених між собою на значну відстань. Тобто ППО не змогла нейтралізувати цю загрозу, а якщо так, то наступного разу дрони можуть трохи довернути й відвідати "Охта-центр". А ця будівля є скляною вежею, і навіть влучання одного дрона в неї викличе обвалення скління у значної частини фасаду будівлі. На це зараз можуть подивитися всі, хто буває на залізничному вокзалі Києва, де поруч стоїть скляна вежа ДТЕК, у якій вікна обсипалися після одного з найперших нальотів "Шахедів" на ТЕЦ, що стоїть через дорогу від "свічки" і ближче до вокзалу. Там досі замість скла видніються листи ДСП і, наскільки можна зрозуміти, будівля не експлуатується взагалі. І це після того, як дрон влучив у ТЕЦ, а не у "свічку".

А якщо прилетить у вежу "Газпрому", то це буде епічне видовище. Причому туди не потрібно буде вкладати кілька апаратів. Достатньо буде одного, щоб весь Пітер та гості міста бачили наслідки атаки і, відповідно – величі прутіна. Загалом, як не крути, а старт форуму дали наші добрі птахи. Невідомо, коли там погасять горіння резервуарів, але вже можна стверджувати однозначно: з величчю у прутіна точно не склалося. І можна не сумніватися, що сам фюрер здогадався, що привіт передали і йому особисто. Якщо дісталися до резервуарів уже в самому місті, то до його лисини залишалося якихось дві-три хвилини польоту дрона. Словом, з почином!