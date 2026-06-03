О "геополитических проектах" России (18-21 веков), которые строились на одной и той же иллюзии: что войной, покорением и страхом можно создать величие (беру примеры только с 1721 г., когда Петр 1 назвал Московию Россией):

Видео дня

Петр І: Каспийско-персидское (индийское направление) /1720-е годы/. Хотели контролировать Каспий, торговлю с Персией и далее с Индией. Фактически — перехватить восточные торговые пути. В 1722-1723 гг. - персидский поход, фактически это была попытка "передвинуть Шелковый путь в Россию с помощью оружия". Были небольшие завоевания на Каспии, но после смерти Петра значительную часть позиций пришлось вернуть Персии. Затраты – 1 млн. рублей (на современный – где-то 50 млн. долларов). Человеческие потери России - более 40 тысяч.

Екатерина ІІ и Потемкин: "греческий проект" (1770-е годы). Хотели вытеснить Османскую империю из Европы, захватить или поставить под контроль Константинополь, создать новую "греческую" (византийскую) империю во главе с внуком Екатерины — Константином. Начали войны с Османской империей. Получили не Константинополь, но Крым, Черноморское побережье, выход к Черному морю и начало долгого конфликта за Крым, Балканы, проливы и наследство Османской империи. Расходы - 205 млн серебряных рублей — это примерно $8,9 млрд по серебру (на сегодня). В России начались серьезные финансовые проблемы. Человеческие потери России – не менее 110 тысяч.

Платон Зубов (24-летний любовник Екатерины 2) /1790-е годы/: сверхпроект "шести столиц". Хотели империю континентального масштаба: Петербург, Москва, Астрахань, Константинополь, Вена, Берлин как центры большой системы под превосходством российского императора. В 1796 году начали Персидский поход 1796 года, который возглавил Валериан Зубов, брат Платона. Поход закончился ничем. После смерти Екатерины Павел І приказал отозвать войска. Нет данных по деньгам.

Николай І — Александр ІІ: православно-славянский (балканский проект) /1850-1870-е годы/. Хотели: представить Россию как защитницу православных и славян Османской империи; получить влияние на Балканы. Начались войны с Османской империей – 1877-1878 гг. Россия усилила влияние на Балканах, но породила страх у Австро-Венгрии. Балканский вопрос стал одной из предпосылок большого европейского кризиса, который в конце концов привел к Первой мировой войне. Расходы - 1,4066 млрд рублей = $61,3 млрд. Человеческие потери – более 100 000.

Николай II - Дальний Восток: Транссиб, Маньчжурия, Порт-Артур (конец XIX - начало ХХ веков). Хотели стать тихоокеанской империей, получить незамерзающий порт. Все завершилось поражением в русско-японской войне 1904–1905 годов. Это привело к революции 1905 года, резкому падению авторитета царизма. Расходы финансовые - 2,4 млрд золотых рублей = $268 млрд. Человеческие потери – около 70 000.

Сталин: советский блок в Восточной Европе (1940-1950-е годы).

Хотели после Второй мировой войны поставить Восточную Европу под контроль марионеточных коммунистических режимов. В итоге произошло разделение Европы на западную и советскую сферы влияния. Начало - холодной войны. Начались восстания в Восточной Европе против СССР - Берлинский кризис, восстания в Венгрии 1956 года, Чехословакии 1968 года, Польше. Расходы финансовые - 582,4 млрд советских рублей. Это – 2,7 трлн. долларов на сегодня.

Путин - Евразийский союз, "русский мир", "многополярный мир". Хотели сохранить контроль или доминирующее влияние над постсоветским пространством, не допустить окончательного выхода Украины, Беларуси, Кавказа, Центральной Азии из российской орбиты, противопоставить себя Западу как отдельную "цивилизацию". В итоге – война с Молдовой, Грузией, Украиной, аннексия Крыма, полномасштабная война против Украины, санкции, усиление НАТО.

А еще можно вспомнить войны с Наполеоном – Россия потратила примерно 31 млрд долларов и сотни тысяч смертей; Афганистан — примерно $150 млрд в современных долларах...

Все эти проекты имеют одну повторяющуюся логику:

1. Сначала — большая идея: "окно в Европу", "защита православных", "освобождение славян", "мировая революция", "русский мир", "многополярность".

2. Затем — инструменты: армия, флот, переселение, дипломатия, зависимые режимы, пропаганда, язык, церковь, партии, спецслужбы.

3. Результат обычно частичный: Россия часто получала территории или влияние, но почти никогда — полную реализацию "глобального" замысла.

4. Следствие всегда конфликтное: новые войны, коалиции против России, внутреннее истощение, а иногда — революция или распад самой системы.

История уже не раз показывала: каждый российский "глобальный проект", построенный на войне и покорении, рано или поздно оборачивается не величием, а руиной. 24 февраля 2022 года Путин лишь вновь запустил этот старый механизм распада.