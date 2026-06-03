Очередная попытка поиграть в образовательный популизм может дорого стоить Украине.

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В Верховной Раде предлагают сократить НМТ до трех предметов, сделав математику необязательной. На первый взгляд это выглядит как облегчение для выпускников. На самом деле это удар по будущему страны.

Математика является не просто школьным предметом. Она учит логически мыслить, анализировать информацию, работать с данными и принимать обоснованные решения. Именно эти навыки лежат в основе инженерии, ИТ, искусственного интеллекта, кибербезопасности, оборонных технологий и современной экономики.

Большинство развитых стран не отказываются от математики. Польша, Германия, Китай, Южная Корея, Сингапур и даже Россия требуют от выпускников подтверждения базовых математических знаний. В Великобритании обязательный экзамен по математике сдают все школьники.

Особенно странно слышать такие предложения во время войны, когда Украина говорит о развитии дронов, робототехники, кибербезопасности и искусственного интеллекта. Все эти сферы начинаются с математики.

Если есть проблема с уровнем преподавания, нужно улучшать качество образования. Если ученикам трудно, нужно помогать им учиться. Но убирать математику из обязательных предметов означает не решать проблему, а прятать ее.

К сожалению, часть депутатов снова выбирает легкий путь популизма. Вместо того чтобы повышать стандарты образования, они предлагают их снижать. Так уже неоднократно делали в разных сферах. Результат всегда одинаковый.

Будущее страны строится не на упрощении требований, а на знаниях. И каждая такая инициатива является еще одним шагом к ослаблению конкурентоспособности Украины в мире. Нельзя одновременно говорить о технологическом прорыве и отказываться от базового предмета, на котором этот прорыв строится.