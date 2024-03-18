'Собрали всех силовиков, кого смогли': жители Грайворона рассказали о реальной ситуации в городе. Перехват

Российские пропагандисты успокаивают граждан страны-агрессора, мол якобы "паники нет". А жители Грайворона Белгородской области рассказали о реальной ситуации в городе.

Среди прочего, они жалуются, что по стране собрали всех силовиков, которых смогли найти. Соответствующий аудиоперехват опубликовал Легион "Свобода России".

Россияне сетуют, что из-за боевых действий им приходится покидать свои дома, уезжают они не только с приграничных населенных пунктов, но и в том числе из Белгорода.

"То есть я понимаю, для нашего глубоко уважаемого президента нужно показать, что мы сплоченные и все остальное, и нельзя показать, что люди куда-то уезжают", – говорят они.

Тем временем пропагандисты снимают свои сюжеты, демонстрируя, что якобы люди, несмотря на боевые действия, идут голосовать за кремлевского диктатора Владимира Путина.

"Они сюжеты делают специально. Людей подговаривают, а может просто для сюжетов таких берут, которые, ну прям по открытому говорят, х…й с вами, мы идем голосовать, и это все, чтобы нас запугать, а мы не пугливые, ну и так вообще, в этом суть", – рассуждает россиянин.

Его сын отвечает ему, что по всей России собрали силовиков и отправили их в приграничные населенные пункты.

"Пап, даже у меня ж мой одногруппник, он в наркоконтроле работает, я вчера когда написал, он пишет, я сейчас дежурю в Грайвороне, то есть они собрали всех, кого можно", – говорит он.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Начальник ГУР Кирилл Буданов, выступая на Форуме российских добровольцев 17 марта, заявил, что операция повстанцев в Белгородской и Курской областях РФ переходит в новую фазу – объединить силы "в один мощный кулак" и спасти Россию "от падения в пропасть".

– Российские добровольцы накануне заявили о захвате двух сел в Белгородской области РФ.

– Из-за боевых операций повстанцев из Белгородской области массово эвакуируются местные жители. РФ стягивает туда дополнительную военную технику. Для мирного населения добровольцы объявили дополнительный зеленый коридор.

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