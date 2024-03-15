'Сохраните свои жизни': РДК и ЛСР призвали эвакуироваться жителей Белгородской и Курской областей

Российские добровольцы из рядов подразделений РДК и легиона "Свобода России" призвали жителей Белгородской и Курской областей срочно эвакуироваться. Для местного населения объявили дополнительный гуманитарный коридор, который будет действовать с 21:00 15 марта до 7:00 16 марта по московскому времени.

Обращение РДК и ЛСР опубликовано в их Telegram-каналах. Бойцы отметили, что на территории указанных областей проводится ограниченная военная операция. Поскольку российские военные прячутся между гражданскими, важно обезопасить местное население.

"Мы призываем гражданских лиц воспользоваться возможностью беспрепятственно выйти из указанных областей России", – заявили добровольцы.

Бойцы отметили, что, когда пройдет указанное время, они продолжат массированную атаку по путинской армии в Белгородской и Курской областях.

Напомним, днем 15 марта добровольцы легиона "Свобода России", РДК и "Сибирского батальона" анонсировали массированный удар по военным объектам российской оккупационной армии в Белгороде. Они обратились к жителям этого города с призывом уехать в течение часа после публикации предупреждения или скрыться в укрытиях.

В Белгороде и Белгородском районе в этот день с самого утра раздавались взрывы, россияне в панике публиковали фото и видео с последствиями прилетов.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Бойцы легиона "Свобода России" показали, как "голосуют" на "выборах" президента РФ – стрельбой из миномета по целям в стране-агрессоре. Они также призвали жителей приграничных Белгородской и Курской областей РФ находиться в укрытиях.

– Вечером 14 марта пропагандисты заявили, что российско-украинскую границу якобы пытались прорвать в районе села Козинка (Белгородская область). В этом обвинили украинский десант.

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