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"Сохраните свои жизни": РДК и ЛСР призвали эвакуироваться жителей Белгородской и Курской областей

Марина Погорилко
Новости России
2 минуты
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'Сохраните свои жизни': РДК и ЛСР призвали эвакуироваться жителей Белгородской и Курской областей

Российские добровольцы из рядов подразделений РДК и легиона "Свобода России" призвали жителей Белгородской и Курской областей срочно эвакуироваться. Для местного населения объявили дополнительный гуманитарный коридор, который будет действовать с 21:00 15 марта до 7:00 16 марта по московскому времени.

Обращение РДК и ЛСР опубликовано в их Telegram-каналах. Бойцы отметили, что на территории указанных областей проводится ограниченная военная операция. Поскольку российские военные прячутся между гражданскими, важно обезопасить местное население.

"Сохраните свои жизни": РДК и ЛСР призвали эвакуироваться жителей Белгородской и Курской областей

"Мы призываем гражданских лиц воспользоваться возможностью беспрепятственно выйти из указанных областей России", – заявили добровольцы.

Бойцы отметили, что, когда пройдет указанное время, они продолжат массированную атаку по путинской армии в Белгородской и Курской областях.

"Сохраните свои жизни": РДК и ЛСР призвали эвакуироваться жителей Белгородской и Курской областей
"Сохраните свои жизни": РДК и ЛСР призвали эвакуироваться жителей Белгородской и Курской областей

Напомним, днем 15 марта добровольцы легиона "Свобода России", РДК и "Сибирского батальона" анонсировали массированный удар по военным объектам российской оккупационной армии в Белгороде. Они обратились к жителям этого города с призывом уехать в течение часа после публикации предупреждения или скрыться в укрытиях.

В Белгороде и Белгородском районе в этот день с самого утра раздавались взрывы, россияне в панике публиковали фото и видео с последствиями прилетов.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Бойцы легиона "Свобода России" показали, как "голосуют" на "выборах" президента РФ – стрельбой из миномета по целям в стране-агрессоре. Они также призвали жителей приграничных Белгородской и Курской областей РФ находиться в укрытиях.

– Вечером 14 марта пропагандисты заявили, что российско-украинскую границу якобы пытались прорвать в районе села Козинка (Белгородская область). В этом обвинили украинский десант.

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