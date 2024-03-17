'Путин показывает себя слабаком': Буданов обратился к российским повстанцам и заявил о новой фазе борьбы

Глава ГУР Кирилл Буданов сказал, что ограниченная военная операция российских добровольцев в Белгородской и Курской областях страны-агрессора – это начало борьбы за их родную страну. Борьба повстанцев переходит в новую фазу – не только вести борьбу против фашистского режима, но и объединить оппозиционные силы "в один мощный кулак и спасти страну от падения в пропасть".

Об этом руководитель украинской разведки сказал во время выступления на Форуме российских добровольцев в воскресенье, 17 марта. Он подчеркнул, что рейды Русского добровольческого корпуса (РДК), легиона "Свобода России" и Сибирского батальона против путинского режима – это законное право россиян требовать справедливости.

Буданов назвал основные цели операции в Белгородской и Курской областях. Это оттягивание резервов российских войск с украинского фронта, дискредитация избирательного процесса в РФ и призыв к мировой общественности не признавать Путина легитимным президентом РФ.

Он заявил, что выборы в России являются нелегитимными изначально. Какой бы результат не написала российская ЦИК – это фальшивка, ведь не только в приграничных областях выборы не состоялись.

Глава ГУР добавил, что в РФ начался массовый "бунт избирательных урн" – нигде в мире, за всю историю выборов не было такого количества уничтоженных и испорченных избирательных урн.

"Путин понимает, что в глазах мировых лидеров, прежде всего КНР, он становится нестабильным правителем, который не может обеспечить порядок на выборах у себя в стране. Он показывает себя слабаком перед своим народом и своими элитами. Слабость - это то, чего он боится больше всего. То, что сейчас происходит в РФ, ослабляет режим вообще и Путина лично. Мы должны использовать эту слабость и сделать ее дополнительным оружием", – заявил Буданов.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на вечер 17 марта российские добровольцы продолжают рейд на территорию РФ, в частности, в Белгородской области. Бойцы "Сибирского батальона" заявили, что вместе добровольцами из Ичкерии зашли в населенные пункты Горьковский и Козинка.