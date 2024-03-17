Бойцы 'Сибирского батальона' заявили, что зашли в поселок Горьковский под Белгородом и заняли администрацию

Российские добровольцы продолжают рейд на территорию РФ, в частности, в Белгородской области. Бойцы "Сибирского батальона" заявили, что вместе добровольцами из Ичкерии зашли в населенный пункт Горьковский неподалеку от границы между РФ и Украиной.

Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале "Сибирского батальона". Бойцы подразделения также утверждают, что заняли и контролируют здание местной администрации.

"Вместе против Империи Зла! Подразделения российских освободительных сил вместе с добровольцами Чеченской республики Ичкерия зашли в населенный пункт Горьковское на территории РФ и захватили здание местной администрации", – отмечено в сообщении.

Также российские добровольцы опубликовали фото, на котором они стоят на российском триколоре (противники войны из России считают, что после агрессии против Украины госфлаг РФ запятнан кровью и считают, что он должен быть сменен на бело-сине-белый флаг.). Также под ногами у добровольцев – флаг Белгородской области, представляющий из себя четыре квадрата белого (с изображением герба региона), зеленого, красного и черного цветов, разделенные белым крестом.

Один из воинов держит в руке табличку со здания администрации населенного пункта Горьковский.

На некие успехи и продвижения намекнули также в легионе "Свобода России", показав фото бойцов с флагом подразделения в неком то ли полуразрушенном, то ли сгоревшем помещении.

"Утро начинается не с кофе, а с освобожденных территорий. Передаем привет из дома!" – отметили "легионеры", не уточнив, впрочем, о каких территориях идет речь и где именно сделано опубликованное фото.

Напомним, еще 12 марта в Белгородской области пожаловались на "бавовну" и "танки ВСУ". Российские пропагандисты заявляли, что "идет бой".

На следующий день в легионе "Свобода России" сообщили о боях в пяти населенных пунктах Белгородской области. Еще через день российские добровольцы из РДК заявили, что в этом российском регионе продвинулись на десятки километров и захватили пленных.

Тем временем в российском минобороны утверждали, что "боевики не прорвались" на территорию РФ, но при этом якобы понесли колоссальные потери. Так, с 12 по 14 марта, согласно утверждениям ведомства Сергея Шойгу, "общие потери ВСУ составили более 1,5 тысяч боевиков, из которых порядка 5 сотен безвозвратные. Уничтожены 18 танков, 23 ББМ".

В РДК подобные заявления назвали ложью, показали захваченных в плен российских оккупантов и позвали губернатора Белгородской области "на встречу".