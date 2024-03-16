'Уезжают массово, кому есть куда ехать': жители Белгородской области смирились с эвакуацией. Перехват

Из-за боевых операций российских повстанцев в Белгородской области из региона массово выезжают местные жители. РФ стягивает туда дополнительную военную технику. Люди в панике и ждут мобилизацию.

Об этом свидетельствует последний перехват разговора местных штатских, который показало Главное управление разведки Минобороны. Судя по словам самих россиян, на защиту силами армии РФ они не рассчитывают.

В перехваченном разговоре жительница региона, где российские добровольцы проводят свой рейд, сказала, что все едут, и если станет "уже вообще невозможно", она поедет тоже. "В Белгород, говорят, едут массово – все, кто может. Ну, кто богаче, наверное, кому есть куда ехать", – сказала россиянка.

Она пожаловалась, что "здесь страх что делается". По словам женщины, армия РФ согнала много техники в Грайворон. Хотя российские добровольцы здесь не в первый раз (см. фото ниже), такого отчаяния местные еще не испытывали.

Именно поэтому женщина выразила уверенность в том, что Россию ждет масштабная мобилизация на фоне большого количества убитых и раненых захватчиков.

Как сообщал OBOZ.UA, российские повстанцы не собираются останавливаться, а Украина, в свою очередь, будет им помогать. Так обещает руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов, считающий, что своих целей повстанцы достигнут.

Ранее бойцы легиона "Свобода России" показали, как "голосуют" на "выборах" президента РФ - стрельбой из миномета по целям в стране-агрессоре.

Также добровольцы из рядов подразделений РДК и легиона "Свобода России" призвали жителей Белгородской и Курской областей срочно эвакуироваться. Для местного населения они объявили дополнительный гуманитарный коридор.

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