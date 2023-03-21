Си Цзиньпин пригласил Путина с визитом в Китай и заговорил об ''исторической логике'' своего визита в Москву

Китайский лидер Си Цзиньпин пригласил российского диктатора Владимира Путина посетить Китай в 2023 году. При этом указал на наличие "исторической логики" в том, почему после переизбрания в должности в качестве первой страны для официальной поездки выбрал именно Россию.

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Во вторник, 21 марта, глава КНР встретился с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, где рассказал о приглашении, озвученном на переговорах накануне. Об этом сообщают пропагандистские росСМИ.

"Я вчера пригласил президента Путина в удобное для него время в этом году посетить Китай с визитом, поскольку в этом году в Китае состоится третий международный форум в рамках "Одного пояса – одного пути". В предыдущих двух форумах президент Путин принял участие", – сказал Си Цзиньпин.

Проект, о котором идет речь, руководство Китая задумало еще в 2013 году для экономического партнерства с Ближним Востоком и Европой, чтобы реализовать два больших замысла – сухопутный экономический пояс Шелкового пути и Морской путь XXI века. В настоящее время он охватывает 78 стран Азии, Африки и Европы, с его помощью Пекин намерен захватывать новые рынки и расширять свое влияние.

Пропагандисты пишут, что Мишустина Си Цзиньпин также пригласил со "скорейшим" визитом в его страну, призывая "активизировать работу межправительственных механизмов двух государств".

Кроме того, глава КНР якобы объяснил выбор России в качестве первой страны для визита после переизбрания в этой должности уже в третий раз.

"Мы выбрали РФ как первую остановку зарубежного визита руководителя Китая. Это соответствует исторической логике. Потому что мы являемся друг другу крупнейшими соседними державами, мы также являемся всесторонними стратегическими партнерами", – высказался он.

Отметим, что последний раз кремлевский лидер посещал Китай в феврале 2022 года перед полномасштабным вторжением его оккупационных войск в Украину. Он отправился на открытие зимних Олимпийских игр в Пекине.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Институте изучения войны подчеркнули, что ожидания Путина относительно встречи с Си Цзиньпином не оправдались. Аналитики указали на важный нюанс в риторике главы Китая и оценили результат его переговоров с российским диктатором.

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