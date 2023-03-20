Си Цзиньпин прибыл в Кремль и начал встречу с Путиным. Видео
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Кремль. У него началась неформальная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, запланированы переговоры глав государств один на один, после которых состоится неформальный обед.
Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ. Во время открытой части встречи российский диктатор прибег к лести в адрес китайского лидера и заявил, что готов изучать "мирные предложения" Пекину по поводу завершения агрессии против Украины, ведь РФ, мол, "всегда открыта к переговорам".
"Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Кремль для участия в неформальной встрече с Владимиром Путиным. Кортеж председателя КНР подъехал к входу в президентскую резиденцию, где его встретил комендант Московского Кремля Сергей Удовенко", – сообщили кремлевские СМИ, опубликовав видео с кортежем китайского лидера, едущим по улицам Москвы.
Несколько позже пропагандисты заявили, что переговоры диктатора Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Кремле стартовали.
Согласно заявлениям Кремля, разговор двух правителей состоится в формате тет-а-тет. Далее они отправятся на неформальный обед.
Судя по коротким протокольным видео из Кремля, встречу Путин начал с лести в адрес председателя КНР.
"Китай за последние годы сделал рывок, во всём мире это вызывает неподдельный интерес и мы даже немножко вам завидуем", – выдал мировой изгой Путин.
Глава Кремля также назвал китайского лидера "дорогим другом".
Кроме того, Путин подобострастно заявил, что Китай в ближайшие годы будет добиваться поставленных целей под руководством Си Цзиньпина. И добавил, что "китайские коллеги занимают справедливую и взвешенную позицию по большинству международных проблем".
Также диктатор отметил, что "внимательно ознакомился" с китайским "мирным планом".
"Вы также в курсе, что мы всегда открыты для переговорного процесса.... Мы обсудим все эти вопросы, в том числе, и ваши инициативы, к которым мы относимся, безусловно, с уважением", – заявил президент государства-агрессора.
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