Ожидания Путина не оправдались: в ISW указали на важный нюанс в риторике Си Цзиньпина и оценили результат переговоров

Лидер КНР Си Цзиньпин и глава РФ Владимир Путин на встрече в Москве 20 марта расхваливали прочность китайско-российских отношений, но предлагали различные интерпретации их масштабов в будущем. Первый предложил более сдержанное видение сотрудничества, чем то, которого добивался второй.

На это указали аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). По их мнению, продолжающиеся дипломатические усилия России, направленные на то, чтобы заручиться у Китая поддержкой своей войны против Украины, по-прежнему не приносят ощутимых результатов, и попытки Кремля сплотить остальной мир против Запада вряд ли будут эффективнее.

Отмечается, что накануне переговоров с Си Цзиньпинем в китайских госСМИ опубликовали статью кремлевского лидера, в которой тот утверждал, что Россия и Китай "выстраивают партнерство для формирования многополярного миропорядка в условиях коллективного стремления Запада к доминированию и США, проводящих политику двойного сдерживания в отношении КНР и РФ".

Со своей стороны лидер Китая предложил менее агрессивную всеобъемлющую цель для российско-китайских отношений в своей статье, опубликованной в росСМИ. Он подчеркнул, что две страны в целом "стремятся к многополярному мировому порядку", но не конкретно против "враждебного Запада". Вместо этого китайский политик сосредоточился на том, чтобы представить КНР как жизнеспособного стороннего посредника в войне в Украине, чей план переговоров "отражает единство взглядов мирового сообщества на преодоление украинского кризиса".

"Путин заявил, что Россия приветствует готовность Китая "играть конструктивную роль в урегулировании кризиса" в связи с войной в Украине, но он, вероятно, надеялся, что Си Цзиньпин займет столь же агрессивную риторическую линию против Запада. Его отказ явно объединить Китай с РФ в намеченном Путиным геополитическом конфликте с Западом является заметным отходом от провозглашенного Пекином "безграничного партнерства" с Москвой, предшествовавшего началу российского вторжения в Украину", – указали аналитики ISW.

Там добавили: риторика китайского лидера предполагает, что он не склонен в полной мере оказывать РФ экономическую и политическую поддержку, в которой она нуждается, чтобы компенсировать неудачи на фронте в Украине.

Путин и Си Цзиньпин предложили несколько схожие взгляды на расширение китайско-российского экономического партнерства и подписали двусторонние торгово-экономические соглашения, некоторые из которых, будут направлены на упрощение схем уклонения от санкций. По мнению экспертов, Си Цзиньпин озвучил более конкретное предложение по урегулированию войны в Украине путем переговоров, но остается неясным, что повлечет за собой его предложение и насколько воспримет его Кремль. Неясными остаются и перспективы поставок Китаем в Россию военной техники.

"Путин, вероятно, наращивает свои риторические попытки сплотить остальной мир против Запада, хотя маловероятно, что благодаря этим усилиям он добьется решающих результатов", – считают в ISW.

Изображение им предполагаемой китайско-российской оси против Запада и его комментарии на конференции называют равнозначными усиленному предложению неприсоединившимся к этому странам сформировать определенный антизападный блок.

Путин надеялся, что его китайский коллега предложит аналогичное видение в дополнение к этому предложению, и его отказ сделать это лишь ослабит воздействие усилий российского диктатора.

"Привлекательность потенциального антизападного китайско-российского геополитического блока в большей степени связана с экономической и политической мощью Китая, чем с ослаблением экономической мощи РФ и ее военной мощью, сильно ослабленной боевыми действиями в Украине. Продолжающиеся дипломатические усилия России, направленные на то, чтобы заручиться поддержкой своей войны, по-прежнему не приносят ощутимых результатов, и интенсивные усилия по сплочению остального мира против Запада вряд ли будут более эффективными", – подытожили аналитики.

Как сообщал OBOZREVATEL, Си Цзиньпин и Путин провели 4,5-часовые переговоры в Кремле. Их встреча состояла из трех частей – публичной, переговоров тет-а-тет и обеда в неформальной обстановке.

Лидер Китая затронул тему необходимости деэскалации в Украине и мирных переговоров. Китайское новостное агентство написало, что политики провели "подробный и откровенный обмен мнениями".

