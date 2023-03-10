Си Цзиньпина переизбрали на ''беспрецедентный'' третий срок в Китае, но он столкнется с рядом вызовов – The Guardian

Си Цзиньпин "беспрецедентно" переизбран председателем КНР. Он стал первым в истории страны главой государства, который занял пост в третий раз.

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Как пишет издание The Guardian, Си стал главой государства, который занимает указанную должность самый длительный срок в современном Китае. В присяге, которая транслировалась в прямом эфире по государственному телевидению по всей стране, он пообещал "построить процветающую, сильную, демократическую, цивилизованную, гармоничную и великую современную социалистическую страну".

Издание напомнило, что на протяжении десятилетий Китай, измученный диктаторским правлением и культом личности лидера-основателя Мао Цзэдуна, избегал единоличного правления в пользу более основанного на консенсусе, но все же авторитарного руководства.

Эта модель наложила ограничения на срок полномочий президента, поскольку предшественники Си Цзян Цзэминь и Ху Цзиньтао отказались от власти после 10 лет пребывания в должности.

Си разорвал этот свод правил, отменив ограничения на количество сроков полномочий в 2018 году.

Но начало его беспрецедентного третьего срока руководства Китаем приходится на то, что вторая по величине экономика мира сталкивается с серьезными препятствиями, от замедления роста и проблемного сектора недвижимости до снижения рождаемости. Кроме того, отношения со США также находятся на низком уровне, невиданном за последние десятилетия, поскольку державы спорят обо всем, от прав человека до торговли и технологий.

Издание отметило, что Си выступит с речью в понедельник, 13 марта, перед закрытием ежегодной парламентской сессии, поскольку Китай сталкивается с многочисленными проблемами, включая экономику, сдерживаемую тремя годами ограничений Covid, и ухудшение отношений с Западом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 7 марта лидер Китая Си Цзиньпин выступил с резкой критикой США. Он обвинил Белый дом в организации "кампании по подавлению Китая". Со своей стороны президент США Джо Байден говорит, что Штаты конкурируют с Китаем, но не хотят конфликта;

– в свою очередь, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц призвал власти Китая воздержаться от передачи оружия России. По мнению немецкого политика, Пекин должен оказать на Москву давление, чтобы та прекратила захват чужих территорий и вывела свои войска из соседнего суверенного государства.

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