Семенов, Гейлер, Иванов: у Пригожина обнаружили пачку фейковых паспортов, золото и белый порошок. Фото

Российские силовики провели обыски в отеле "Трезини" в Санкт-Петербурге, который считается офисом главаря частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина. Обыски проходил по факту возбуждения ФСБ уголовного дела о военном мятеже.

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В ходе обысков у военного преступника обнаружили много фейковых паспортов, золото и белый порошок. Об этом сообщает издание "Фонтанка" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до коцна страницы).

Силовики обнаружили в офисе Пригожина пять килограммовых слитков золота и наличную валюту в долларах. Кроме того, среди находок было обнаружено огнестрельное оружие, в частности, 6 пистолетов.

Также силовики нашли у военного преступника пять килограммовых брикетов белого порошка, однако какое именно это вещество – не уточняется.

Среди находок были множество фейковых паспортов Пригожина на разные имена – Дмитрий Гейлер, Олег Семенов и Дмитрий Бобров.

Примечательно, что накануне рядом с офисом Пригожина в припаркованном автомобиле были найдены коробки с наличными деньгами. Главарь ЧВК "Вагнер" заявил, что это деньги для выплат наемникам.

Напомним, в России разгорелось противостояние между ЧВК "Вагнер" и министерством обороны РФ. После объявления владельцем ЧВК Евгением Пригожиным о намерениях "разобраться" с военным командованием России вооруженные люди появились в Ростове-на-Дону и окружили штаб Южного военного округа, а также ряд зданий, включая МВД, ФСБ и горадминистрацию.

Накануне Пригожин обвинил МО РФ в обстреле позиций ЧВК "Вагнер", что якобы привело к гибели и увечьям большого количества наемников. В минобороны обвинения назвали провокацией. Однако "повар Путина" объявил, что будет мстить и "освобождать Россию".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– До Москвы "вагнеровцы" так и не дошли – после разговора с Лукашенко Пригожин согласился остановить наступление на столицу РФ. После этого "вагнеровцы" во главе с "поваром Путина" свернули военную технику и покинули Ростов.

– После ситуации с "военным переворотом в РФ" уголовного дела на руководителя ЧВК "Вагнер" не будет. "Повару Путина" придется покинуть Россию и поехать в Беларусь.

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