'Вагнеровцы' сворачивают военную технику и покидают центр Ростова. Видео

В России в субботу, 24 июня, разгорелось противостояние между ЧВК "Вагнер" и министерством обороны страны-агрессора.Глава ЧВК Евгений Пригожин заявил о намерениях "разобраться" с военным командованием государства-террориста и вооруженные люди появились в Ростове-на-Дону. Там они окружили штаб Южного военного округа и ряд зданий, включая МВД, ФСБ и горадминистрацию. Однако вечером Пригожин объявил, что возвращается в полевые лагеря.

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Об этом сообщают росСМИ. А в сети появились кадры, как "вагнеровцы" начали собирать свое оружие и технику (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По состоянию на 21:40 у штаба Южного военного округа наемники начали заводить танки и грузить свои боекомплекты.

Легковые пикапы уезжают. В городе остаётся один КАМаз и два танка – один из них застрял в арке. Звучит песня, посвященная ЧВК.

На кадрах видно, что вокруг них собралось много людей. Люди выкрикивают "Вагнер – сила".

"Вагнеровцы" покидают Ростов. Толпа ликует и приветствует своих новых героев!" – пишут росСМИ.

"ЧВК "Вагнер" хотели расформировать. За сутки мы прошли не доходя 200 километров до Москвы. За это время мы не пролили ни одной капли крови наших бойцов. Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану", – заявил Пригожин.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Пригожин обвинил МО РФ в обстреле позиций ЧВК "Вагнер", что якобы привело к гибели и увечьям большого количества наемников. В минобороны обвинения назвали провокацией. Однако "повар Путина" объявил, что будет мстить и "освобождать Россию".

Против Пригожина возбудили уголовное дело о призывах к мятежу, а ФСБ потребовала от "вагнеровцев" задержать Пригожина.

Ночью стало известно, что в Москве и Ростовской области объявлен план "Крепость": силовики ищут Пригожина и "вагнеровцев".