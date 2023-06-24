Пригожин объявил 'войну' Шойгу: в Ростове идет захват зданий, в Воронежской области сообщают о стрельбе

В России разгорается противостояние между ЧВК "Вагнер" и министерством обороны РФ. После объявления владельцем ЧВК Евгением Пригожиным о намерениях "разобраться" с военным командованием России наемники появились в Ростове-на-Дону и принялись штурмовать штаб Южного военного округа, также они окружили целый ряд зданий, включая МВД, ФСБ и горадминистрацию.

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В ответ власти объявили план "Крепость", а в Ростове, Воронежской и Смоленской областях замечено большое количество военной техники, на улицах начались перестрелки. Об этом пишут российские СМИ.

Еще с вечера 23 июня в центр Ростова-на-Дону стянули бронетехнику. Ее заметили на Буденновском проспекте, а на близлежащих улицах появились вооруженные патрули полиции в тяжелой экипировке. Силовики объявили план "Крепость": личный состав оповестили о необходимости пребывать в полной готовности.

Колонна военной техники была замечена и в Воронежской области. Ее увидели на федеральной автомобильной дороге М-4 Дон. Местные власти обратились к жителям с просьбой "временно не пользоваться федеральной автомобильной дорогой М-4 Дон и индивидуальными транспортными средствами".

Впоследствии стали появляться сообщения о стрельбе в регионе. Согласно сообщениям росСМИ, на рассвете в районе Павловска в Воронежской области продолжался стрелковый бой, весь платный участок трассы М4 закрыт, на нем колонна военной техники, в том числе танки, на трассе горела фура.

"Ситуация находится под контролем. Силовые структуры региона проводят все необходимые мероприятия для обеспечения безопасности жителей области", – гласит сообщение правительства Воронежской области.

Появилась военная техника и на улицах Смоленска.

Тем временем ранним утром российские СМИ начали сообщать, что в сторону штаба Южного военного округа по центральной улице Ростова-на-Дону движутся танки и БТР.

"Въезды в Ростов-на-Дону со стороны Аксая, Новочеркасска перекрыты спецтехникой. Также сообщается о закрытии трассы М4 "Дон". На месте дежурят сотрудники полиции. Образовалась огромная пробка", – пишет один из российских пабликов.

Спустя некоторое время в Ростове по улицам начали передвигаться наемники ЧВК "Вагнер". Они, как пишут российские СМИ, приступили к штурму штаба Южного военного округа.

Впоследствии российские СМИ начали сообщать о том, что "неизвестные люди в камуфляже" заинтерсовались еще несколькими зданиями в городе.

"В Ростове-на-Дону оцеплены неизвестными людьми в камуфляже штаб ЮВО, отдел полиции на Буденновском, главк МВД, управление ФСБ, городская администрация", – пишет местное издание, ссылаясь на присланные читателями видео с места событий.

При этом пропагандисты кремлевского ТАСС идентифицировали "неизвестных в камуфляже" как "вагнеровцев". Именно так они подписали фото из Ростова.

Испугались возможного прихода "героев СВО" из числа наемников ЧВК "Вагнер" и в Москве. Мэр российской столицы Сергей Собянин объявил, что в Москве проводятся антитеррористические мероприятия, введен дополнительный контроль на дорогах

"В связи с поступающей информацией в Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности. Введен дополнительный контроль на дорогах. Возможно ограничение проведения массовых мероприятий. Прошу отнестись с пониманием к принимаемым мерам", — заявил он.

Тем временем Пригожин заявил уже о двух сбитых вертолетах ВС России. Один из них, уверил олигарх, "догорает в посадке".

В минобороны РФ эти сообщения никак не прокомментировали.

Интересно, что на сторону Пригожина стал представитель российской оппозиции Михаил Ходорковский. Он призвал помогать главарю наемников дойти до Москвы и "помочь людям услышать Пригожина, пока он говорит правду".

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Напомним, накануне Пригожин обвинил МО РФ в обстреле позиций ЧВК "Вагнера", что якобы привело к гибели и увечьям большого количества наемников. В минобороны обвинения назвали провокацией. Однако "повар Путина" объявил, что будет мстить и "освобождать Россию".

Против Пригожина возбудили уголовное дело о призывах к мятежу, а ФСБ потребовала от "вагнеровцев" задержать Пригожина.

Ночью стало известно, что в Москве и Ростовской области объявлен план "Крепость": силовики ищут Пригожина и "вагнеровцев".