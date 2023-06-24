'Мы разворачиваем свои колонны и идем в обратном направлении': после разговора с Лукашенко Пригожин согласился остановить наступление на Москву

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры с основателем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным. Последний согласился остановить наступление на Москву.

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Об этом сообщают российские СМИ. Утверждается, что разговор состоялся по согласованию с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

"Лукашенко по согласованию с президентом России провел переговоры с Пригожиным", – говорится в сообщении.

По словам Лукашенко, переговоры продолжались "целый день".

В пресс-службе президента Беларуси заявили, что Пригожин якобы принял предложение Лукашенко об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по "деэскалации напряжения".

Там также отметили, что на данный момент якобы "есть проект приемлемого варианта развязки ситуации с ЧВК "Вагнер", с гарантиями безопасности для ее бойцов".

Об отступлении от Москвы заявил и сам Пригожин.

"ЧВК "Вагнер" хотели расформировать. За сутки мы прошли не доходя 200 километров до Москвы. За это время мы не пролили ни одной капли крови наших бойцов. Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану", – заявил он.

РосСМИ сообщили, что Кремль предложил Пригожину гарантии безопасности для его ЧВК и пообещал разобраться с Шойгу и Герасимовым. Также стало известно, что с Пригожина сняты уголовные дела.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 23 июня, в ЧВК "Вагнер" заявили, что военнослужащие армии РФ ударили по их лагерям. В результате многие "вагнеровцы" были ранены, также есть и погибшие. Владелец ЧВК Евгений Пригожин пообещал отомстить, а в РФ подняли по тревоге силовиков.

По данным росСМИ, "Вагнер" захватил штаб, аэродром и другие стратегические объекты в Ростове, Москве и Ростовской области объявили план "Крепость".

Напомним, что Путин в экстренном заявлении набросился на Пригожина и заговорил о риске капитуляции. Путин сказал, что Россия столкнулась с изменой и "ударом в спину" из-за "неумеренных амбиций".

В ГУР Минобороны Украины считают, что "поход" Пригожина в Ростов и Воронеж является признаком крушения режима Путина и прямым следствием агрессии против Украины.

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