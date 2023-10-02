'Русский солдат получает плевки в лицо': Соловьев устроил истерику из-за 'предательства' армян. Видео

Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев устроил на публику истерику из-за "предательства" армян. Он заявил, что "русский солдат" их якобы защищает, а вместо этого получает "плевки в лицо".

Об этом он сказал во время своего шоу. Соответствующее видео появилось в соцсети.

"Никакой власти в Армении нет. Они задницу лижут американским гостям, предавая свой народ. Изменив народу Армении, который тысячелетиями жил в Карабахе – до того, как армяне оказались в Ереване. И вот сейчас русский солдат спасает и получает в спину толчки и плевки в лицо от подонков, которые получили американские гранты и обслуживают Пашиняна", – заявил пропагандист.

Видео дня

Отметим, что из Нагорного Карабаха в Армению выехало уже около 100 тысяч человек. Ереван подал в Международный суд ООН иск против Азербайджана, обвиняя в притеснениях прав армян в Нагорном Карабахе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

19 сентября Азербайджан объявил о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе, которая вылилась в самую большую с 2020 года эскалацию.

20 сентября с 13:00 стороны договорились о прекращении огня и боевых действий, что, по сути, оценивалось рядом экспертов как капитуляция Нагорного Карабаха.

28 сентября 2023 года в непризнанном "Арцасе" (Нагорный Карабах) подписали указ, согласно которому с 1 января 2024 года "республика" прекратит свое существование.

В тот же день в Азербайджане взяли под стражу гражданина Республики Армения Рубена Варданяна, бывшего госминистра непризнанного Нагорного Карабаха. А "экс-министр иностранных дел" т.н. Арцаха Давид Бабаян сообщил о решении сдаться властям Азербайджана добровольно.

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