Азербайджан заявил о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе: что известно

Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия локального характера" в Нагорном Карабахе. По позициям армии Армении и ее военным объектам было применено "высокоточное оружие" после того, как на минах подорвались азербайджанские военные и гражданские.

Об этом 19 сентября заявило минобороны республики, отметив, что военные действия согласованы с Россией, чьи военные присутствуют в Карабахе как миротворцы. В то же время азербайджанские СМИ сообщают о закрытии неба для Армении.

"В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия выводятся из строя позиции на передовой и заглубленных, долговременных огневых точках соединений ВС Армении, а также боевые средства и военные объекты. Мы еще раз подчеркиваем, что гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не подвергаются нападениям", – заявили в азербайджанском минобороны.

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Там отметили, что "систематические обстрелы позиций" армии Азербайджана со стороны Армении в Карабахе, "продолжение минирования азербайджайнских территорий", инженерное усовершенствование боевых позиций и рост числа окопов и блиндажей за последние месяцы "стало причиной еще большего усиления напряженности".

Кроме того, в Баку заявили об усилении боевых позиций противника личным составом, бронетехникой, артиллерией и другим оружием, приведении частей в высокий уровень боеготовности, создании дополнительных мобилизационных частей, расширении разведывательной деятельности против подразделений Азербайджана.

Согласно заявлению минобороны республики, также было зафиксировано проникновение вглубь позиций "с целью повторного минирования очищенных от мин территорий и дорог гражданского назначения в диверсионно-террористических целях".

В Баку также заявили, что 19 сентября из-за взрыва мины,"установленной в террористических целях" армянскими ДРГ в Карабахе, "погибли гражданские лица" и "было выведено из строя" авто госагентства автодорог Азербайджана.

Тогда же подорвалось авто, перевозившее военных внутренних войск азербайджанского МВД.

"Погибли и были раненые наши военнослужащие. Подобные факты являются продолжением целенаправленной и планомерной террористической политики Армении, проводимой против Азербайджана", – заявили в минобороны республики.

Примечательно, что армянские радикальные каналы в сети обвинили РФ в происходящих событиях, заявив, что ее миротворцы попросту сбежали.

Также в сети появилось видео уничтожения станции РЭБ армии Армении в селе Ашагы Отараг (Агдеринское направление).

Напомним, и Армения, и Азербайджан претендуют на территорию Нагорного Карабаха. До недавнего времени большую его часть контролировала непризнанная "Нагорно-Карабахская Республика", которую поддерживала Армения. По международному праву эту территорию считали частью Азербайджана.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В августе Армения обратилась в Совбез ООН с просьбой созвать экстренное заседание в связи с ухудшением ситуации в Карабахе. В Ереване заявили, что Азербайджан заблокировал Лачинский коридор, из-за чего тысячи мирных жителей оказались на грани гуманитарной катастрофы.

– В мае Армения признала Карабах частью Азербайджана, однако договоренности о статусе Лачинского коридора пока нет.

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