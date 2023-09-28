В противостоянии вокруг Нагорного Карабаха новый поворот: непризнанная "республика" заявила о прекращении своего существования

Непризнанная "Республика Арцах" (Нагорный Карабах) с 1 января 2024 года прекратит свое существование. Указ об этом подписал т.н. глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян.

Капитуляция "Арцаха" произошла после сентябрьской антитеррористической операции, проведенной Азербайджаном. В указе Шахраманяна сказано, что решение было принято "в связи с военно-политической ситуацией".

"В связи с создавшейся сложной военно-политической ситуацией, исходя из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа "Арцаха", учитывая договоренность, достигнутую при посредничестве командования российского "миротворческого" контингента с представителями Азербайджанской Республики о том, что обеспечивается свободный, добровольный и беспрепятственный проезд жителей Нагорного Карабаха, включая военнослужащих, сложивших оружие..." – сказано в тексте.

Видео дня

Документ говорит о том, что все "государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении" будут распущены, а "республика" прекратит существование.

Населению региона рекомендовали "ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджанской Республикой, с целью принятия в дальнейшем самостоятельного и индивидуального решения о возможности пребывания в Нагорном Карабахе".

Таким образом, Азербайджан благодаря операции 19-20 сентября 2023 года достиг своих целей. В Баку при этом признали потери: погибли 192 азербайджанских военнослужащих, одно гражданское лицо, еще 511 получили ранения.

Азербайджанское Минобороны публикует список боевой техники, оружия и боеприпасов (по состоянию на 10:00 28 сентября), конфискованных после завершения локальных антитеррористических мероприятий:

– стрелковое оружие и гранатометы – 1132;

– артиллерийские орудия – 61;

– средства ПВО – 235;

– боеприпасы – 434295;

– снаряжение и принадлежности – 2732;

– оптические и другие приборы – 231;

– бронетехника – 26;

– автомобильная техника – 125;

– прицепы – 21.

Как писал OBOZREVATEL, на 27 сентября из непризнанного Нагорного Карабаха в Армению сбежала почти треть населения – это более 47000 человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!