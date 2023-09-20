Власти непризнанного Нагорного Карабаха заявили о прекращении огня: что известно

Так называемые власти непризнанного Нагорного Карабаха объявили о договоренности с Азербайджаном о полном прекращении боевых действий. Режим прекращения огня должен вступить в силу с 13:00 20 сентября 2023 года.

Представители т.н. Республики Арцах заявили, что "принимают предложение командования российской миротворческой миссии относительно прекращения огня", передает 24news.am. В Минобороны Азербайджана также подтвердили сделку.

В Нагорном Карабахе отметили, что Азербайджанская Республика начала широкомасштабное наступление вдоль линии соприкосновения 19 сентября. Была применена и артиллерия, и авиация.

Сражение продолжалось два дня. В Карабахе признали, что противник в несколько раз превосходил в живой силе и военной технике.

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Заявляется, что ВС Азербайджана были нанесены потери, однако арцахская сторона также признала наличие раненых и погибших в своих рядах, прорыв азербайджанской армии к боевым позициям на некоторых участках и взятие под контроль ряда высот и стратегических узлов дорог.

"В сложившейся ситуации действия международного сообщества в направлении прекращения войны и урегулирования ситуации недостаточны", – заявила пресс-служба.

Фактически, речь идет о капитуляции. Азербайджанские СМИ пишут о том, что соглашения достигнуты касательно вывода подразделений и военнослужащих ВС Армении, расформирования и полного разоружения ВС Нагорного Карабаха и вывода тяжелой техники и вооружений с этой территории.

Начальник пресс-службы Министерства обороны Азербайджана Анар Эйвазов на брифинге 20 сентября заявил, что армия взяла под контроль более 90 боевых и стратегически важных позиций.

Вооруженные силы затрофеили семь военных машин, четыре миномета, один танк, две боевые машины пехоты, а также большое количество оружия и боеприпасов, принадлежащих армянам.

Издание Report передает, что по предложению Администрации президента Азербайджанской Республики, 21 сентября 2023 года в Евлахе состоится встреча с представителями армянских жителей Карабаха для обсуждения вопросов реинтеграции на основе Конституции и законов Азербайджана.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Россия слишком слаба, чтобы поддерживать Армению в боевых действиях.

– В чем суть конфликта между Азербайджаном и Арменией, которые годами враждуют из-за Нагорного Карабаха, можно почитать по ссылке.

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