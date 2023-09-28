Суд арестовал "экс-главу правительства" Нагорного Карабаха, "глава МИД" сдался Азербайджану добровольно: что происходит

В Азербайджане 28 сентября заключили под стражу гражданина Республики Армения Рубена Варданяна, бывшего "госминистра" непризнанного Нагорного Карабаха. В этот же день "экс-министр иностранных дел" т.н. Арцаха Давид Бабаян сообщил о решении сдаться властям Азербайджана добровольно.

Варданяну вменяют нарушение трех статей уголовного кодекса, передает Media.az. Меру пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца ему выбрал Сабаильский районный суд города Баку (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Варданян был задержан 27 сентября на пункте пропуска "Лачын" при попытке выехать на территорию Армении.

Дело, возбужденное против него, касается статей 214-1 (финансирование терроризма), 279.3 (создание не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики вооруженных формирований или групп, а также участие в их создании и деятельности) и 318.1 (пересечение охраняемой государственной границы АР без установленных документов или вне контрольно-пропускного пункта госграницы).

Бабаян – бывший "глава МИД" непризнанного Нагорного Карабаха, а также советник "президента" т.н. республики. 28 сентября он сообщил в Telegram и Facebook, что самостоятельно сдается Баку.

"Вы все знаете, что я включен в черный список Азербайджана и азербайджанская сторона потребовала моего прибытия в Баку для соответствующего расследования. Я принял решение направиться сегодня из Ханкенди в Шушу", – заявил он.

По словам Бабаяна, хотя его близким это причинит "боль, волнение и стресс", но он уверен, что его поймут.

"Моя неявка или хуже того – побег – нанесет серьезнейший вред нашему многострадальному народу, многим людям, а этого я, как честный человек, труженик, патриот и христианин, допустить не могу", – заявил он.

Как писал OBOZREVATEL, 28 сентября 2023 года в непризнанном "Арцахе" (Нагорный Карабах) подписали указ, согласно которому с 1 января 2024-го "республика" прекратит свое существование.

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