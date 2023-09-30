Из Нагорного Карабаха выехали почти 100 тыс. армян: Армения подала иск против Азербайджана в Международный суд ООН

Из Нагорного Карабаха в Армению выехали уже около 100 тысяч человек. Ереван подал в Международный суд ООН иск против Азербайджана, обвиняя в притеснениях прав армян в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщила пресс-служба Международного суда ООН. Армения просит Международный суд назначить временные меры, которые Азербайджан обязан будет выполнить.

В частности, от Азербайджана требуют вывести весь военный и правоохранительный персонал из всех гражданских учреждений в Нагорном Карабахе. Также Баку должен способствовать доступу миссии ООН и Красного Креста в регион и обеспечить коммунальные услуги.

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Кроме того, Армения настаивает, чтобы Азербайджан обязали "воздерживаться от карательных действий против нынешних или бывших политических представителей или военнослужащих Нагорного Карабаха".

Также Армения хочет, чтобы Азербайджан обязали не разрушать памятники геноцида армян 1915 года и признать документы, которые выдавала власть непризнанного Нагорного Карабаха.

По словам пресс-секретаря премьер-министра Армении Назели Багдасарян, по состоянию на 20:00 29 сентября из Карабаха в Армению въехало 98 625 человек. По разным оценкам, до последнего времени население региона, где проживают преимущественно этнические армяне, составило около 120 тысяч. Следовательно, регион покинуло более 80% армян.

Как сообщал OBOZREVATEL:

19 сентября Азербайджан объявил о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе, которая вылилась в самую большую с 2020 года эскалацию.

20 сентября с 13:00 стороны договорились о прекращении огня и боевых действий, что, по сути, оценивалось рядом экспертов как капитуляция Нагорного Карабаха.

28 сентября 2023 года в непризнанном "Арцасе" (Нагорный Карабах) подписали указ, согласно которому с 1 января 2024 года "республика" прекратит свое существование.

В тот же день в Азербайджане взяли под стражу гражданина Республики Армения Рубена Варданяна, бывшего госминистра непризнанного Нагорного Карабаха. А "экс-министр иностранных дел" т.н. Арцаха Давид Бабаян сообщил о решении сдаться властям Азербайджана добровольно.

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