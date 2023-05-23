Россия сталкивается со все большими угрозами: разведка Британии объяснила последствия прорыва ДРГ в Белгородскую область

Прорыв в Белгородскую область РФ подразделений российского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России" 22 мая был не единственной такой "спецоперацией" за последние несколько дней. Между прошедшей пятницей и тем, что произошло в понедельник, российские силы безопасности вступали в столкновение с партизанами по крайней мере в трех местах вблизи границы с Украиной.

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Хотя все они происходили как раз в пределах Белгородского региона. На это указала военная разведка Великобритании, анализируя последствия вчерашнего прорыва ДРГ на территорию России.

"Между 19 и 22 мая 2023 года российские силы безопасности, вероятно, вступили в столкновение с партизанами, по крайней мере, в трех местах Белгородской области России, вблизи украинской границы. Личность партизан остается неподтвержденной, но российские антирежимные группы взяли на себя ответственность", – пояснили специалисты.

Акцент они сделали на событиях, которые в сети окрестили "освобождением Белгородской народной республики". Самым серьезным в этом прорыве разведка Британии назвала инцидент возле города Грайворон.

"На фоне огня из стрелкового оружия вблизи мест инцидентов наблюдался рост количества огневых атак беспилотников или косвенных огневых атак. Россия эвакуировала несколько сел и развернула в этом районе дополнительные силы безопасности", – говорится в сводке.

Британская разведка заявила, что страна-агрессор РФ сталкивается с растущей многоплановой угрозой безопасности в своих приграничных районах, потерями боевых самолетов, атаками самодельных взрывных устройств на железнодорожных путях, а теперь еще и прямыми партизанскими действиями.

В то же время специалисты убеждены, что государство-террорист, которое 1,3 года ведет кровопролитную войну против Украины, почти наверняка использует все эти инциденты для поддержки официальной версии того, что она якобы является "жертвой войны".

По словам аналитиков Института изучения войны (ISW), операция в Белгородской области стала ударом для россиян: высшее руководство РФ традиционно обвинило во всем Украину, а граждане страны-агрессора отреагировали паникой, фракционностью и несогласованностью на фоне очередного информационного потрясения.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о якобы продолжении "зачистки территории" от ДРГ. Он признал, что местным жителям пока не следует возвращаться домой.

На фоне этой "зачистки" в другой области РФ – Брянской – произошла новая "бавовна". В сети опубликовали фото поднявшегося над жилым районом черного дыма, также сообщалось об общем сборе силовиков.

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