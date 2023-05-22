"Все ждали контрнаступление на Мелитополь, а пошло на Белгород": сеть взорвалась волной шуток из-за мощной "бавовны" в РФ

Из Белгородской области РФ сообщают о боях российской армии с диверсионно-разведывательной группой неизвестного происхождения. Украинский сегмент интернета отреагировал в присущем ему стиле – остроумными шутками с дальновидными намеками.

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При этом диапазон шуток достаточно широк: от "нас там нет" до "контрнаступление пошло на Белгород". Некоторые даже выложили фото бюллетеней для референдума за провозглашение независимости "Белгородской Народной Республики", другие нарисовали карту Украины с Белгородской областью.

"Все ждали контрнаступление на Мелитополь, а пошло на Белгород и ВаронежЪ", – отметил один из пользователей сети.

"ВС Украины и Силы обороны не имеют никакого отношения к событиям на пограничном пункте в Белгородской области. А вооружение и технику можно "свободно купить в военторге", – написал Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Белгород сегодня ловит кайф. Над регионом дрон типа "мопед", также из радио раздаются призывы покинуть город", – написал другой пользователь и выложил запись сообщения местной радиостанции.

"Пошла тетю из БНР разблокирую, скажу, что скоро освободим их, и заблокирую снова", – написала пользовательница Вера.

"Белгород возвращается на родину", "Сходила на массаж, а тут уже Белгород освобождают" – сообщений в таком стиле вообще множество.

"Тихо играет Conquest of Paradise. Украинские танки заходят в Белгород. Домой, в большую украинскую семью. Заждались уже", – подытожил один из пользователей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российские добровольцы, воюющие за Украину, заявили о новом, уже третьем рейде на территорию РФ. В сети появились видео с воюющими на стороне Украины россиянами возле указателей села Безлюдовка Белгородской области, а также сел Любимовка и Чуровичи Брянской области.

Также в России заявили об "ожесточенном бое с украинской ДРГ на границе Белгородской области. Бой якобы идет у деревни Дроновка. С обеих сторон задействована военная техника, в небе заметили дроны.

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