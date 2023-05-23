В Брянской области новая 'бавовна', поднялся столб черного дыма: в регионе объявили сбор силовиков. Фото

В Брянской области произошел новая "бавовна", в результате которой поднялся столб черного дыма. Для силовиков региона объявили общий сбор.

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Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ. По предварительной информации, в Брянской области горит склад Хрустального завода в городе Дятьково.

Для силовиков в Брянской области объявили сигнал "Эдельвейс". Сообщается, Росгвардия усиливается в Севском, Суземском, Трубчевском и Климовском районах региона.

Как писал OBOZREVATEL:

– Российские добровольцы, воюющие за Украину, 22 мая сообщили о новом, уже третьем рейде на территорию РФ. Они заявили об "освобождении Козинки" Белгородской области и заходе передовых групп в Грайвороне.

– В ГУР подтвердили, что российские добровольцы проводят операцию в Белгородской области и назвали ее основную цель.

– Белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил о введении на территории региона "контртеррористической операции", а в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что из региона эвакуировали ядерные запасы. Подробнее об этих событиях читайте в материале OBOZREVATEL.

– Не исключено, что целью спецоперации РДК является захват базы хранения ядерного оружия, расположенной вблизи села Антоновка. Причем именно захват, а не уничтожение, иначе были бы применены дроны или ракеты.

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