Россия расширяет производства управляемых планирующих бомб для войны против Украины, но у ее войск есть проблемы – ISW

Страна-агрессор Россия продолжает усилия по расширению производства управляемых планирующих бомб для использования в прифронтовых районах Украины. Причем в последнее время оккупанты наносят удары с помощью уже усовершенствованного такого вооружения.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Помимо этого, там указали на проблемы в рядах российских новобранцев, которые убеждены, что смогут выиграть в боях против ВСУ благодаря возможностям своей авиации.

Производство авиабомб в РФ

Спикер Военно-воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат заявил в интервью CNN, опубликованном 10 марта, что Россия сосредоточена на производстве управляемых планирующих бомб ФАБ-1500, поскольку это гораздо дешевле, чем делать ракеты. По его подсчетам, РФ не сможет быстро нарастить производство ФАБов и оно по-прежнему будет дорогостоящим.

Немецкое издание BILD 7 марта тоже сообщило, что Россия начала серийное производство ФАБ-1500-М54. Ссылаясь на эти данные, журналисты CNN взяли интервью у украинских военных, действующих вблизи Красногоровки (к западу от Донецка), которые заявили, что раньше россияне только обстреливали украинские позиции в этом районе, но теперь наносят сильные авиаудары с использованием ФАБ-1500.

Старший научный сотрудник Королевского института объединенных служб (RUSI) Джастин Бронк рассказал, что на российской оборонно-промышленной базе есть узкие места для "планирующих комплектов". Вероятно, речь идет об универсальных модулях планирования и коррекции (UMPC), которые Россия прикрепляет к неуправляемым ФАБам и управляемым КАБам, включая варианты ФАБ-1500, чтобы превратить их в планирующие бомбы. При этом у РФ есть значительное количество материалов для производства основного комплекта взрывчатого вещества ФАБ-1500.

Кроме этого, 10 марта оккупанты нанесли удар по Мирнограду Донецкой области тремя управляемыми планирующими бомбами универсального межвидового боеприпаса (УМПБ) Д-30СН, которые украинские военные первоначально оценили как ракеты С-300. Представитель Таврической группы войск ВСУ капитан Дмитрий Лиховой заявил, что эти бомбы по сути превращают неуправляемые гравитационные ФАБ советских времен в управляемые планирующие бомбы.

По наблюдениям ISW, войска РФ применяли неуправляемые планирующие бомбы совсем недавно, в январе 2024 года. А ныне российские блогеры открыто хвастаются бомбами УМПБ, которые имеют систему наведения, включающую помехоустойчивый приемник сигналов GPS "Комета" и складные крылья, аналогичные крылатой ракете Х-101. Пропагандисты заявили, что российские военные могут запускать такие "новые" бомбы с самолетов и наземных систем залпового огня, например, "Торнадо-С" и "Смерч". РосСМИ пишут, что авиация РФ ныне запускает УМПБ без реактивных двигателей, но что ожидается использование их с реактивными двигателями в будущем, что позволит авиации сбрасывать бомбы с меньшей высоты по аналогии с крейсерским полетом ракет "воздух – поверхность" и увеличить максимальную дальность поражения до 80-90 км. Так оккупанты якобы смогут увеличить глубину ударов по украинским позициям без риска обнаружения или уничтожения российских самолетов.

"Блогеры утверждают, что оборонно-промышленная база РФ пытается наладить серийное производство управляемых планирующих бомб УМПБ. Российские войска, вероятно, попытаются серийно производить их и увеличить их использование на линии фронта", – считают в ISW.

"Мобики" уверенны в победе ВС РФ

Тем временем пропагандисты распространяют информацию, якобы российские силы продолжают сталкиваться с некоторыми проблемами в рядах новобранцев и и возможностями БПЛА на Авдеевском направлении.

По их словам, значительное количество недавно призванных в армию РФ военнослужащих-контрактников имеют нереалистично оптимистические предубеждения относительно боевых действий и прибывают на восток Украины в полной уверенности, что россияне легко побеждают в боях.

Один блогер заявил, мол, основываясь на утверждениях государственной пропаганды, многие "мобики" не хотят учиться воевать, потому что думают, что ВКС РФ обеспечат им поддержку с воздуха, и они "разгромят украинские силы".

Россиянин также жаловался на боевиков "ДНР", которые предпочитают использовать FPV-дроны местного производства, а не те, которые производятся и закупаются российским добровольческим отрядом "Судоплатов", поскольку они работают на длинах волн, уже известных украинским силам.

Блогер заявил, что операторы дронов Центрального военного округа РФ вывели из строя все свои беспилотники от "Судоплатова" после того, как потеряли один БПЛА из-за работы украинских систем радиоэлектронной борьбы во время боев за промышленную зону Авдеевки.

Как сообщал OBOZ.UA, с начала 2024 года Россия начала очень быстро терять тактическую авиацию, в частности фронтовые бомбардировщики с функцией истребителя Су-34. Эти самолеты являются основной "рабочей птичкой" в функционале применения управляемых авиационных бомб, без которых оккупанты не способны эффективно пробивать укрепрайоны ВСУ.

