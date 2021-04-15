Россия назвала санкции США "тяжелым ударом" и пообещала серию ответов

В России назвали новые американские санкции "неприемлемыми действиями" и "тяжелым ударом" по двусторонним отношениям, а также пригрозили серией ответных мер против США.

Соответствующее сообщение в четверг, 15 апреля, распространило МИД РФ на официальном сайте. Указывается, что этого дня заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков встретился с американским послом в Москве Джоном Салливаном.

Россиянин заявил послу Соединенных Штатов, что "попытки американской стороны предостерегать от дальнейшей эскалации совершенно неуместны".

США, как заявили в РФ," вопреки заявленному намерению "выстраивать прагматичные отношения с Россией" нанесли по ним новый тяжелый удар".

МИД страны-агрессора утверждает, что Москва якобы много лет "демонстрировала предельно ответственный подход к задаче поддержания отношений с США на приемлемом уровне".

"Однако Вашингтон при сменявших друг друга администрациях лишь усугублял положение", – считают российские дипломаты.

Пресс-служба указала, что Рябков и Салливан затрагивали и другие вопросы двустороннего характера, но какие именно не уточняется.

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