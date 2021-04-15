Росія назвала санкції США "важким ударом" і пообіцяла серію відповідей

У Росії назвали нові американські санкції "неприйнятними діями" та "важким ударом" по двосторонніх відносинах, а також пригрозили серією заходів у відповідь проти США.

Відповідне повідомлення в четвер, 15 квітня, поширило МЗС РФ на офіційному сайті. Вказується, що цього дня заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Сергій Рябков зустрівся з американським послом у Москві Джоном Салліваном.

Росіянин заявив послу Сполучених Штатів, що "спроби американської сторони застерігати від подальшої ескалації абсолютно недоречні".

США, як заявили в РФ, "усупереч заявленому наміру "вибудовувати прагматичні відносини з Росією" завдали по них нового важкого удару".

МЗС країни-агресора стверджує, що Москва нібито багато років "демонструвала гранично відповідальний підхід до завдання підтримки відносин зі США на прийнятному рівні".

"Однак Вашингтон за адміністрацій, що змінювали одна одну, лише погіршував становище", – вважають російські дипломати.

Пресслужба зазначила, що Рябков і Салліван зачепили й інші питання двостороннього характеру, але які саме не уточнюється.

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