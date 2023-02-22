Россия испытала межконтинентальную ракету ''Сармат'' во время визита Байдена в Киев – CNN

В понедельник, 20 февраля, страна-агрессор Россия провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Это произошло именно в то время, когда президент Соединенных Штатов был с визитом в Украине.

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Об этом пишет CNN, ссылаясь на слова американских чиновников. Есть все основания полагать, что запуск ракеты был неудачным.

Баллистическая ракета "Сармат" уже была успешно опробована ранее. Так что, если бы на этот раз все прошло удачно, президент России обязательно бы упомянул об этом успехе в своем обращении к Федеральному собранию РФ 21 февраля.

Однако Путин во вторник и словом не обмолвился о запуске.

Также чиновники отметили, что эти испытания не представляли опасности для Соединенных Штатов. Америка не рассматривает этот запуск ракеты "Сармат" как какую-либо аномалию или эскалацию.

К тому же Россия заранее проинформировала США о своих планах насчет испытаний. Так же и официальные лица США сообщили россиянам в воскресенье вечером, что президент Байден отправляется в Киев.

Напомним: президент США Джо Байден в понедельник, 20 февраля, посетил Киев с неожиданным визитом, послав тем самым мощный сигнал президенту РФ Владимиру Путину. О переговорах Байдена и Зеленского в Киеве читайте по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Во вторник, 21 февраля, президент России Владимир Путин выступил с ежегодным обращением к Федеральному собранию РФ. В частности, во время своего выступления он заявил, что Российская Федерация приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

– О том, что это за договор и какие последствия может иметь для цивилизованного мира односторонний выход из России, читайте в нашем материале.

– Такое решение Путина уже прокомментировали государственный секретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Что Альянс, что Штаты считают такой шаг страны-агрессора неудачным.

– Добавим, что у Лаврова после скандального заявления Путина "дали заднюю". В МИД РФ заявили, что Москва будет придерживаться ограничений по ядерному оружию.

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