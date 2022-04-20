В России заявили об испытаниях самой мощной баллистической ракеты "Сармат": в Пентагоне отреагировали

Минобороны России заявило об испытательном пуске межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Диктатор Владимир Путин наблюдал за этим процессом по видеосвязи.

"Сегодня в 15:12 из шахты государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области успешно осуществлен пуск межконтинентальной баллистической ракеты наземного базирования "Сармат", – отчиталось ведомство страны-агрессора в Twitter, опубликовав соответствующее видео.

Российский диктатор прокомментировал это событие, заявив, что запуск ракеты "заставит задуматься тех, кто в пылу оголтелой агрессивной риторики пытается угрожать нашей стране".

Видео дня

Как передает CNN, об испытании "Сармата" официальные представители США были уведомлены согласно международным договоренностям, они внимательно отслеживали запуск. Спикер Пентагона Джон Кирби заявил, что "такие испытания являются обычным делом и не стали неожиданностью".

По его словам, запуск ракеты в США не воспринимают как угрозу для американцев или их союзников. Кирби подчеркнул, что Вашингтон по-прежнему сосредоточен на "незаконной и ничем не спровоцированной агрессии РФ против Украины".

МБР "Сармат" (РС-28, по классификации НАТО Satan-2) – российский стратегический ракетный комплекс пятого поколения шахтного базирования с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Путин может в любой момент использовать ядерное оружие против Украины. Но к этому должна быть готова не только наша страна, но и весь мир, ведь диктатору "совершенно наплевать на жизни людей".

По словам Зеленского, на такой шаг агрессор может пойти из-за поражения в войне против Украины. Военные эксперты также предположили, что Путин может использовать ядерное оружие.