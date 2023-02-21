Путин выводит Россию из Договора о стратегических наступательных вооружениях: что это значит и какие последствия может иметь демарш

Во вторник, 21 февраля, президент России Владимир Путин выступил с ежегодным обращением к Федеральному собранию РФ. В частности, во время своего выступления он заявил, что Российская Федерация приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Собственно, это была самая интересная часть его почти двухчасовой речи.

Видео дня

"Запад прямо говорит, что хочет нанести нам стратегическое поражение и лезет на наши ядерные объекты. В этой связи я вынужден заявить, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях", – сказал Путин, сорвав этой фразой овацию присутствующих.

OBOZREVATEL разбирался – что это за договор и какие последствия может иметь для цивилизованного мира односторонний выход из него в России.

Что такое Договор о стратегических наступательных вооружениях

Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений – это двустороннее соглашение между Вашингтоном и Москвой, устанавливающее для сторон равные лимиты на количество ядерных боезарядов и средств их доставки, а также лимиты на вес и типы баллистических ракет.

Собственно, таких договора между США и СССР/Россией было подписано три (не считая еще четырех, менее масштабных):

- Договор между СССР и США о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1) – подписан 31 июля 1991 года в Москве в ходе встречи президентов СССР и США Михаила Горбачева и Джорджа Буша старшего и вступил в силу 5 декабря 1994 года. Договор устанавливал для сторон равные лимиты на количество боезарядов и средств их доставки, а также лимиты на вес баллистических ракет.

- Договор между Россией и США о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-2) – был подписан 3 января 1993 года в Москве президентами России Борисом Ельциным и США Джорджем Бушем старшим. Этот договор запрещал использование баллистических ракет с разделяющимися в полете боеголовками. Хотя он был ратифицирован парламентами обоих государств, договор так и не вступил в силу.

- Договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) – был подписан 8 апреля 2010 года в Праге президентами России Дмитрием Медведевым и США Бараком Обамой и вступил в силу 5 февраля 2011 года, изменив договор СНВ- I, который закончился в декабре 2009 года. Настоящим договором было предусмотрено сокращение для каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов до 1550 единиц, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков – до 700 единиц.

Действие какого договора приостановил Путин

Интересно, что президент РФ Владимир Путин в своей речи упомянул первый из трех договоров – подписанный в 1991 году, заметив, что тогда были совсем другие геополитические реалии. Несмотря на это очевидно, что говоря о приостановлении Россией своего участия он имел в виду именно СНВ-3 от 2010 года, как единственный действующий сегодня договор из этой сферы.

Первоначально договор СНВ-3 был рассчитан на 10 лет с возможностью продления по взаимной договоренности сторон на 5 лет. В феврале 2021 года Россия и США ратифицировали продление договора до 5 февраля 2026 года.

По этому договору, кроме сокращения для каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов до 1550 единиц, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков – до 700 единиц, Россия и США должны были проводить инспекции на ядерных объектах друг друга.

Однако в начале августа 2022 года Россия в одностороннем порядке заявила, что временно выводит их из-под инспекционной деятельности. В ноябре того же года США попытались возобновить переговоры о проведении инспекций объектов размещения ядерного оружия в рамках действующего договора, однако Россия зарубила эту инициативу на корню.

Если верить сказанному Путиным во время его речи, то именно этот момент – предложение Вашингтона о взаимной инспекции ядерных объектов – "возмутил" президента РФ и "заставил" его приостановить участие России в СНВ-3.

Какие это может иметь последствия

На первый взгляд, решение приостановить участие России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях звучит грозно и может выглядеть, как плохо завуалированная ядерная угроза тем же Соединенным Штатам Америки и их союзникам. Однако это только на первый взгляд.

С практической точки зрения ни один процесс, имевший место ранее в рамках настоящего договора, не прекратится. Потому что, несмотря на свое формальное существование, ратификации и продление срока действия, фактически этот договор никогда не выполнялся. Точнее, он не выполнялся в части взаимных инспекций ядерных объектов (их за все годы действия договора не было ни одной), а, следовательно, невозможно было проверить выполнение других пунктов договора, в частности, относительно количества и типов ядерных боеголовок, а также количества ракетоносителей.

С другой стороны, при современном развитии разведки и технологий слежения, в том числе из космоса, установить ориентировочное расположение, количество и технические характеристики ядерного вооружения можно и не имея доступа на сами объекты. Другое дело – определить техническое состояние этих объектов и их пригодность к эксплуатации. И вот это именно то, что Путин может стремиться любой ценой скрыть.

В экспертных кругах давно ведутся разговоры о том, что у России нет ресурсов, чтобы поддерживать свой ядерный потенциал в рабочем состоянии и пролонгировать срок эксплуатации ракет и их носителей, не говоря уже о разработке новых типов ядерного оружия. Говорят даже, что большая часть российских ядерных ракет уже непригодна к использованию, а состояние ракетоносителей, особенно стратегической авиации, еще хуже. Поэтому первая же инспекция может вскрыть эту страшную (для Путина) правду и Россию окончательно перестанут бояться, а значит (в понимании Путина) и уважать.

Поэтому это заявление президента РФ направлено не столько на Вашингтон или его союзников, сколько на российский электорат, которому на фоне безрадостных новостей с Украины и ухудшения социально-экономической ситуации в самой России нужно дать возможность почувствовать хоть какую-то гордость за свою страну. Особенно за год до президентских выборов, какими бы формальными они ни были.

Вместе с тем цивилизованный мир вряд ли проигнорирует это заявление Путина. Не исключено, что сейчас ведущие западные государства окончательно поймут необходимость денуклеаризации (ядерного разоружения) России и начнут двигаться в этом направлении.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!