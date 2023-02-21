У Лаврова после скандального заявления Путина 'дали заднюю' и заявили, что Россия будет соблюдать ограничения по ядерному оружию

Министерство иностранных дел России заявило во вторник, 21 февраля, что Москва будет соблюдать ограничения по ядерному оружию, установленные в рамках Нового договора о сокращении ядерных вооружений START. Такое заявление ведомства РФ прозвучало спустя несколько часов после того, как российский диктатор Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию объявил, что страна приостанавливает участие в договоре.

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Об этом пишет CNN, ссылаясь на заявление МИД России. В ведомстве Лаврова также отметили, что решение о приостановлении участия в договоре является "обратным".

"В то же время для сохранения достаточной степени предсказуемости и стабильности в ракетно-ядерной сфере Россия намерена придерживаться ответственного подхода и будет продолжать неукоснительно соблюдать предусмотренные ею количественные ограничения стратегических наступательных вооружений в рамках жизненного цикла Договора", – говорится в сообщении российского МИДа.

Также в Москве пересмотрели свою позицию по обмену данными.

"Кроме того, российская сторона продолжит участвовать в обмене сообщениями с американской о запусках межконтинентальных ракет и БРПЛ на основе соответствующего соглашения между СССР и США 1988 года", – заявили в министерстве иностранных дел России.

Отметим, что данный договор ограничивает количество развернутого межконтинентального ядерного оружия, которое могут иметь США и Россия. Согласно договору Соединенным Штатам и России разрешено проводить инспекции вооружений друг друга.

В последний раз договор был продлен в начале 2021 года на пять лет. То есть двум сторонам вскоре придется начать переговоры по другому соглашению о контроле над ядерным вооружением.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Во вторник, 21 февраля, президент России Владимир Путин выступил с ежегодным обращением к Федеральному собранию РФ. В частности, во время своего выступления он заявил, что Российская Федерация приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

– О том, что это за договор и какие последствия может иметь для цивилизованного мира односторонний выход из России, читайте в нашем материале.

– Такое решение Путина уже прокомментировали государственный секретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Как Альянс, так и Штаты считают такой шаг страны-агрессора неудачным.

– Президент Украины также прокомментировал ядерные угрозы российского диктатора. Владимир Зеленский отметил, что Россия общается как террорист и даже не скрывает этого.

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