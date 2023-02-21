Блинкен о выходе РФ из договора о ядерном оружии: решение очень досадно и безответственно

Государственный секретарь США Энтони Блинкен подвел итоги выступления диктатора Владимира Путина перед Федеральным собранием в Кремле. Особое внимание американский чиновник уделил решению российского фюрера о выходе РФ из договора о ядерном оружии, который предполагает ненаращивание боеголовок массового поражения.

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Свое мнение Блинкен заявил в эфире телеканала CNBC. Он откровенно признал, что раздосадован такой позицией Москвы.

"Такое решение я нахожу неудачным и безответственным", – резюмировал он.

Напомним, что Путин в своей заготовленной речи несколько раз подчеркнул, что именно Запад начал военную агрессию, а "несчастная" Россия якобы была вынуждена применить силу, чтобы обороняться и прекратить многочисленные провокации. Таким образом глава Кремля косвенно декларировал мысль, что у страны-террориста больше нет "красных линий", за которые она не может перейти.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки РФ Сергей Жирнов заявил, что круг плохих дел вокруг Путина сужается с каждым днем. Он якобы надоел всем российским элитам и сам себя загнал в угол, выходом из которого может стать только признание им проигрыша в войне против Украины.