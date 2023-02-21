Путин пошел ва-банк, проигрыш Кремля неизбежен: что стоит за заявлениями диктатора и возможен ли перелом в войне

Во вторник, 21 февраля, президент России Владимир Путин выступил с ежегодным обращением к Федеральному Собранию РФ. В этом году, как и ожидалось, основная тема выступления кремлевского диктатора была посвящена войне в Украине.

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OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с основными тезисами выступления Путина и разобраться – что стоит за этим заявлением и как оно повлияют на дальнейшее течение войны. Ведь Запад уже смирился с тем, что Путин должен проиграть, но осознает ли это сам президент РФ?

Что предшествовало

Вообще, выступление российского диктатора по случаю первой годовщины полномасштабного военного вторжения в Украину ожидалось давно, но в самой администрации Путина с датой определились лишь 11 дней назад. 10 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что обращение Путина с посланием к Федеральному Собранию РФ состоится 21 февраля.

Что касается содержания речи российского президента, то, по словам Пескова, в обращении Путин должен был сосредоточиться на текущей ситуации в России, в том числе в экономике и социальной сфере, а также провозгласить новую концепцию внешней политики РФ. Простыми словами, ожидалось, что Путин признает социально-экономический кризис в России, но обвинит в нем коллективное Запад и НАТО и для продолжения борьбы с ними объявит новую мобилизацию.

"На таком решающем и очень сложном этапе нашего развития, нашей жизни все ждут сообщения в надежде услышать оценку происходящего, оценку военной "спецоперации", – заявил Песков 10 февраля.

Однако с тех пор произошло несколько событий, которые не могли не скорректировать речь президента РФ. В первую очередь речь идет о неожиданном визите президента США Джо Байдена в Киев 20 февраля, который в России вызвал истерику и воспринялся как "демонстративное унижение России". Не отреагировать на это Путин не мог.

Второе событие – визит в Москву министра иностранных дел Китая Вана И. Китай никогда не скрывал своей сверхмиссии в этой войне – не допустить эскалацию конфликта до той стадии, которая приведет к использованию ядерного оружия. Поэтому не исключено, что среди прочего визит главного дипломата КНР должен был отвадить Путина от ядерных угроз.

О чем говорил Путин

Президент РФ выступал в Гостинном дворе в Москве. Доступ туда гостей был очень ограничен, а всех допущенных неделями вынуждены были сидеть на карантине и сдавать разнообразные анализы.

В целом же выступление Путина выглядело как оправдание за решение год назад начать так называемую "спецоперацию", которая обернулась для России полным провалом.

Начал свое выступление президент РФ с напоминания о том, что Россия сейчас проживает "сложное и рубежное время" кардинальных изменений во всем мире, в который раз назвал украинские власти "неонацистским режимом", пришедшим к власти в результате "государственного переворота" в 2014 году, и обвинил Киев в восьмилетнем геноциде Донбасса, на который Москва якобы больше не смогла закрывать глаза.

"Россия делала все возможное, чтобы решить проблемы Донбасса мирными средствами. Западные страны натаскивали офицеров украинских нацбатальонов и поставляли оружие. Киев еще до "спецоперации" вел переговоры с Западом о поставках вооружений. При этом Киев не решал проблемы Донбасса, а просто совершал политические убийства и издевался над верующими. Запад же играл на жизни людей каплеными картами", – начал свою речь Путин.

Затем он обвинил непосредственно США в развертывании сотен военных баз по миру, а также в разрушении таких государств, как Югославия, Ирак, Сирия и Ливия. По словам Путина, все это делается Вашингтоном с целью получить доступ к природным ресурсам, в том числе российским.

Украину же Соединенные Штаты, по мнению Путина, используют как инструмент уничтожения России – как "таран и полигон". Президент РФ обвинил Вашингтон в попытках оторвать от России "исторические территории, которые сейчас называют Украина".

"Это Запад развязал войну, а мы используем силу, чтобы остановить ее", – в очередной раз заявил Путин.

Что касается признания поражения, то, судя по всему, Путин от этого еще далек – он до сих пор убежден, что "победить Россию на поле боя невозможно". Также, судя по выступлению, президент РФ считает, что российское общество поддержало идею так называемой "специальной военной операции" и готово идти на жертвы ради провозглашенных целей. Неубедительным голосом он заверил, что Россия "шаг за шагом аккуратно и последовательно будет решать задачи спецоперации".

Отдельно Путин вспомнил аннексированные Россией украинские территории, солгав о том, что Россия уже сейчас занимается их развитием, а именно строительством дорог, мостов и другой инфраструктуры, которой там, якобы, не было. При этом он отметил необходимость строительства и восстановления музеев и школ на оккупированных территориях (которые Путин назвал "Донбасс и Новороссия"), чтобы показать людям "связь прошлого с настоящим".

После этого глава Кремля перешел к социальным проблемам россиян, сосредоточившись, как это ни странно, на необходимости развития протезирования в России. Также он заявил, что каждый инвалид так называемой "СВО" должен получить своего персонального социального работника. В целом же из выступления Путина создалось впечатление, что все социальные проблемы России сегодня являются следствием именно так называемой "спецоперации".

Не забыл Путин похвастаться и военно-оборонительным комплексом России. В его воображении Россия даже в условиях сегодняшних санкций продолжает выпускать современное вооружение, "аналогия которому нет в мире".

Что касается санкций, то, по мнению Путина, развернув против России кроме военного еще и экономический фронт, Запад наказал сам себя. Он заявил, что от западных санкций против России в первую очередь страдают жители западных стран, которые якобы мерзнут без российских энергоносителей, а их власти рассказывают, что виноваты в этом россияне.

Также президент РФ похвастался рекордным сбором зерновых в прошлом году, заявив, что было собрано 150 млн тонн зерна, тогда как раньше собиралось всего около 55 млн тонн. Правда, при этом Путин "забыл" уточнить, что такой "российский рекорд" стал возможным благодаря аннексированным юго-восточным территориям Украины и краже украинского зерна.

Что касается состояния российской экономики, то, несмотря на обнищание российского народа, Путин заявил, что "экономика растет" и платежный баланс России настолько мощный, что она может обойтись без внешних заимствований. Правда, когда дошла очередь до пенсий, Путин выдвинул предложение, чтобы россияне сами открывали себе накопительные пенсионные счета.

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