'Россия ищет внутренние резервы': Леонов объяснил логику назначения экономиста Белоусова министром обороны РФ. Видео

Кадровые перестановки в России, в том числе увольнение министра обороны Сергея Шойгу и будущее назначение на его место экономиста Андрея Белоусова, направлены на поиск внутренних резервов. РФ хочет интенсифицировать все усилия, пока США увязли в предвыборной погоне, а Украина получает американскую помощь с опозданием.

Об этом в выпуске OBOZ.Talk сказал директор Центра прикладных политических исследований Александр Леонов. Он отметил, что министр обороны в РФ руководит почти половиной государственного бюджета. Заняв этот пост Белоусов, возможно, попытается навести порядок в этой сфере и ликвидировать определенные существующие схемы.

"Мне кажется, что это назначение говорит о том, что Россия вышла на определенное плато, когда экстенсивными методами можно наращивать производство, можно наращивать мобилизацию и так далее. Сейчас они ищут внутренние резервы для того, чтобы что-то усилить, но финансовые возможности уже вышли на край", – говорит эксперт.

Он объяснил, что потребность в поиске внутренних резервов у России действительно есть, ведь она получает все меньше денег от экспорта энергоносителей. Так, "Газпром" уже стал убыточной организацией: за прошлый год он получил убытков более чем на 6 миллиардов долларов, а уже за первый квартал этого года – еще несколько миллиардов.

"Деньги находить где-то довольно тяжело, потому что Россия фактически потеряла европейский энергетический рынок, куда она отправляла 70% своего экспорта. Китай и Индия не могут его закрыть. И на этом фоне действительно нужно искать внутренние резервы", – отметил Леонов.

Он добавил, что Европа с 2022 года занимается восстановлением своих ВПК и в 2025 году должна выйти на определенный плановый уровень собственного производства оружия. Это позволит сделать помощь от Соединенных Штатов не столь критически важной и для Европы, и для Украины. Таким образом, Россия сейчас будет пытаться давить так, чтобы добиться максимальных результатов в Украине.

"И если мы говорим об этом, очевидно, что эти перестановки, они предназначены для того, чтобы найти внутренние резервы и интенсифицировать все усилия. По большому счету многие западные эксперты говорят, что у России 2024 это как раз окно возможностей в Украине", – сказал эксперт.

Мы рассказывали, что известно про Андрея Белоусова, которого Путин предложил назначить министром обороны РФ. У него нет никакого военного опыта. Большую часть своей жизни Белоусов работал на госслужбе, занимаясь вопросами экономики.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Российский диктатор предложил нового кандидата на должность министра обороны России – его протеже стал Андрей Белоусов. А вот Сергей Шойгу отныне займет должность секретаря Совбеза РФ. Россияне в большинстве своем такую идею раскритиковали.

– Будущее назначение министром обороны РФ Андрея Белоусова означает, что в стране-агрессоре фактически появится "военный кабинет Путина-Белоусова". Он будет играть роль "главного правительства", а российский диктатор сам займется экономикой войны против Украины, как Сталин во время Второй мировой, считает российский журналист Михаил Фишман.

– Тем временем в ISW отметили, что кадровые перестановки в РФ после "президентских выборов" свидетельствуют о том, что Путин делает значительные шаги по мобилизации экономики и оборонно-промышленной базе страны для поддержки затяжной войны против Украины.

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