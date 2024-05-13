'Экономиста – в минобороны?' Россияне устроили истерику из-за замены Шойгу на Белоусова

Граждане страны-агрессора России устроили истерику после того, как диктатор Владимир Путин уволил министра обороны Сергея Шойгу и назначил вместо него Андрея Белоусова. Большинство россиян возмущены, что теперь террористическим ведомством будет руководить экономист.

Также в РФ предположили, что изменения будут заметны лишь в том, что Шойгу ходил, обвешенный медалями, а Белоусов будет красоваться дорогими часами. Истерику россияне устроили в пропагандистских Telegram-каналах.

Десятки граждан страны-террористы выдали, что их диктатор совершил кадровую ошибку и засомневались в компетентности Белоусова на новой должности. Кроме того, россияне связали кадровые перестановки с подготовкой к новой волне мобилизации.

В 2013 году Белоусова назначили помощником диктатора Путина по экономическим вопросам. В 2015 году он получил пост в госкомпании "Роснефть", где стал председателем совета директоров. В 2020 году он получил кресло председателя совета директоров АО "РЖД", которое занимает до сих пор.

Напомним, диктатор Путин сменил Сергея Шойгу на Андрея Белоусова на посту министра обороны, переместив генерала на должность секретаря Совета безопасности вместо Николая Патрушева. Кадровые перестановки после "президентских выборов" свидетельствуют о том, что он предпринимает значительные шаги по мобилизации экономики и оборонно-промышленной базы страны для поддержки затяжной войны против Украины.

Ранее сообщалось, что назначение министром обороны РФ Андрея Белоусова означает, что в стране-агрессоре фактически появится "военный кабинет Путина–Белоусова". Он будет играть роль "главного правительства", а российский диктатор сам займется экономикой войны против Украины, как Сталин в годы Второй мировой.

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