Не служивший в армии экономист-кибернетик: что известно о новом министре обороны РФ Белоусове

Российский диктатор Владимир Путин уволил с поста министра обороны РФ военного преступника Сергея Шойгу и предложил назначить на его место Андрея Белоусова, которому недавно исполнилось 65 лет и у которого нет военного опыта, он даже не служил в армии. Большую часть своей жизни Белоусов работал на госслужбе, занимаясь вопросами экономики.

OBOZ.UA собрал основные факты об Андрее Белоусове, которые помогут нарисовать портрет нового министра обороны страны-агрессора и спрогнозировать, чем он будет заниматься и чего от него ждать.

Андрей Белоусов родился 17 марта 1959 года в семье советского экономиста Рема Белоусова. В 1981 г. окончил экономический факультет Московского государственного университета им. Ломоносова.

Получив диплом, работал в Центральном экономико-математическом институте АН СССР, а с 1999 входил в состав коллегии министерства экономики РФ.

В конце 90-х Белоусов консультировал российских премьеров Евгения Примакова и Сергея Степашина. Также являлся внештатным сотрудником глав правительств РФ Михаила Касьянова и Михаила Фрадкова.

С 2006 по 2008 год Белоусов был замминистра экономического развития и торговли, после чего Путин назначил его директором департамента экономики и финансов правительства.

С 2012 по 2013 он был министром экономического развития.

Следующей ступенькой в карьерной лестнице Андрея Белоусова стала должность помощника Путина, на которой он находился 7 лет – с 2013 по 2020 год.

При этом параллельно несколько лет он входил в совет директоров Роснефти – с 2015 по 2017 год.

С января 2020 года Белоусов был назначен первым замглавы правительства РФ в правительстве Михаила Мишустина. В этой должности он занимался вопросами финансово-экономической политики государства.

Кроме того, в марте 2020 года он был избран председателем совета директоров ОАО "Российская железная дорога"

Андрей Белоусов имеет степень доктора экономических наук.

В российских высших политических кругах его называют доверенным лицом Путина, которому можно поручить аудит военных расходов.

По словам пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова, решение Путина назначить главой минобороны гражданского человека вызвано необходимостью открыть министерство "для инноваций и передовых идей".

Можно также спрогнозировать, где будут искать эти "идеи" новый министр оборонного ведомства РФ.

Так, эксперт по Восточной Азии Артур Харитонов отметил, что глубочайшие связи Андрея Белоусова с компартией Китая являются одной из главных, хотя и не для всех очевидных, причин назначения его на новую должность.

По словам эксперта, Белоусов годами отвечал за торговлю и инвестиции России из КНР. И он же, как глава межправительственной комиссии, пообещал достичь 300 млрд. долларов в этой области и почти выполнил свои обещания – сейчас объем торговли между РФ и КНР составляет 240 млрд. долларов.

Скорее всего задачей Белоусова в новой должности будет мобилизация российской экономики и налаживание работы оборонно-промышленного комплекса РФ. На это указывает и тот факт, что в апреле 2023 года Белоусов возглавил вновь созданную правительственную комиссию по развитию авиационных беспилотников, а по состоянию на данный момент он фактически позиционирует себя опекуном этой отрасли.

Теперь же у Белоусова будет гораздо более широкая задача – вытеснить все возможное из российского военно-промышленного комплекса.

По мнению специалистов Института изучения войны, назначение Белоусова главой минобороны объясняется попыткой Путина мобилизовать экономику РФ для поддержания длительной войны в Украине и, возможно, подготовки к предстоящей конфронтации с НАТО. Такой вывод они сделали в своем отчете по итогам 12 мая, подробно анализируя кадровые изменения в России.

Следует также отметить, что Андрей Белоусов находится под международными санкциями. США и Евросоюз с 2022 года внесли его в санкционный список за поддержку аннексии Крыма и призыв к российским олигархам продолжить сотрудничество с подсанкционными российскими банками.

Поговаривают, что именно Белоусов заверил Путина, что российская экономика может обеспечить присоединение Крыма и выдержать возможные после этого санкции.

Как сообщал OBOZ.UA:

Путин предложил нового кандидата в должность министра обороны России. Протеже кремлевского лидера стал Андрей Белоусов.

В ISW объяснили, что означает назначение Белоусова вместо Шойга и ротации Патрушева. По мнению экспертов, Путин, таким образом, хочет мобилизовать экономику и ОПК для поддержки длительной войны в Украине.

Назначение министром обороны РФ Андрея Белоусова означает, что в России фактически появится "военный кабинет Путина-Белоусова". Он будет играть роль "главного правительства", а российский диктатор сам займется экономикой войны против Украины, как Сталин в годы Второй мировой. Такое мнение высказал российский журналист Михаил Фишман из "оппозиционного" телеканала "Дождь".

А россияне устроили истерику из-за смены Шойгу на Белоусова. Большинство граждан РФ возмущено, что теперь террористическим ведомством будет руководить экономист.