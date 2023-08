Российский генерал вышел из тени и заявил о формировании новых полков десантников: в ISW указали, что за этим стоит

Командующий воздушно-десантными войсками (ВДВ) России генерал-полковник Михаил Теплинский объявил о формировании до двух новых полков и воссоздании 104-й дивизии к концу 2023 года. Заявление свидетельствует о том, что он сохраняет свою позицию в военном руководстве страны-агрессора и о его публичной поддержке мионобороны.

Ведь еще месяц назад ходили слухи об аресте и даже версии о готовящейся ликвидации военачальника из-за его вероятной связи с бунтом ЧВК "Вагнер". На это указали в Институте изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Как отмечается, Теплинский утверждал, что одна батарея новой артиллерийской бригады (предположительно, 104-й дивизии) уже воюет в Украине. С конца 2022 года, когда министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о воссоздании московского и ленинградского военных округов и создании нескольких новых соединений, российские военные пытались создать последние на уровне дивизий и армейских корпусов.

"Но текущие усилия России по формированию сил, скорее всего, приведут к укомплектованию новых формирований ВДВ новыми необученными наемниками, а не набору опытных военных, более типичных для исторической элиты российских ВДВ", – считают в ISW.

Ранее британская разведка сообщало, что минобороны РФ, вероятно, начало укомплектование своих новых формирований, включая новый 25-й армейский корпус (ЦВО). Однако, указывали эксперты, страна-агрессора вряд ли наберет достаточно личного состава, чтобы укомплектовать даже одно новое формирование армейского уровня без проведения всеобщей мобилизации.

А заявление Теплинского указывает на то, что он сохраняет свою позицию и публичную поддержку минобороны России после слухов о его аресте (возможно, в результате его связи с группой "Вагнера"), в середине июля.

Он в знак уважения выразил благодарность Шойгу и начальнику генерального штаба России генералу армии Валерию Герасимову за усиление российских ВДВ путем формирования новых частей перед началом полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Генерал-полковник, который является уроженцем украинского города Моспино (Донецкая область) особо отметил заслуги Шойгу в обеспечении десантников-оккупантов современным оборудованием и помощи в развитии формирований ВДВ.

Вместе с тем, по мнению аналитиков, Теплинский настроен враждебно по отношению к Герасимову и ранее направлял резкие жалобы на высшее российское военное командование, создавая прецедент неподчинения другим российским военачальникам.

"Публичное выступление Теплинского и его комментарии в поддержку командной структуры МО РФ указывают на то, что минобороны вынудило его к публичной перегруппировке с ним после восстания "вагнеровцев" 24 июня и июльских слухов о значительных изменениях в военном командовании", – предположили в ISW.

Как сообщал OBOZREVATEL, менее месяца назад в РФ полным ходом шла большая зачистка генералов российской армии. Паблики оккупантов разрывались от истерических сообщений о новых "страшных фактах" и прогнозах по поводу намерения физического устранения "предателей", якобы сговорившихся с главарем "вагнеровцев" Евгением Пригожиным.

