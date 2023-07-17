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Армию России начали рвать изнутри, речь уже идет о ликвидации генералов: что происходит у оккупантов

Олег Шевченко
Новости России
4 минуты
1,9 т.
зачистка генералов

Большая зачистка генералов российской армии идет полным ходом. Паблики оккупантов разрываются от истеричных сообщений о новых "страшных фактах" и прогнозов, к чему это приведет. Более того, уже появилась и информация о намерении физического устранения "предателей", якобы сговорившихся с главарем "вагнеровцев" Евгением Пригожиным. А это сейчас – фактически "отмашка на отстрел".

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Подробнее о ситуации читайте в материале OBOZREVATEL.

"Падёж" генералов

Самая обсуждаемая тема в армии РФ и среди поддерживающих преступную войну россиян – большая зачистка генералов. Мятеж главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина замазал в той или иной мере минимум полтора десятка этих военных преступников.

Армию России начали рвать изнутри, речь уже идет о ликвидации генералов: что происходит у оккупантов

По словам оппозиционного российского журналиста Александра Невзорова, министр обороны РФ Сергей Шойгу получил индульгенцию от Путина на расправу со всей "армейской сволочью", которая "лизала Пригожину". Но поскольку в этом "лизании" генералы отметились в "полном составе", то возникла заминочка.

"Пару генералов решили оставить "на развод", но фамилии счастливцев пока не конкретизировали. Кто "сдаст" больше товарищей – тот и уцелеет. Ну, сразу и началось", – поделился Невзоров в своем Telegram-канале.

По его словам, "сейчас в генштабе все очень эпично", а "схватка русских генералов безжалостна".

Тем временем ВС РФ лихорадит от "страшных новостей". Уже три недели "находится в изоляции" генерал Сергей Суровикин. После снятия с командования 58-й армии РФ (на Запорожском направлении) генерал-майора Ивана Попова и ссылки его в Сирию появилась информация и о других претендентах "на выход". Ими, по данным западной разведки, являются около 30 высших офицеров ВС РФ: причем 13 из них задержаны для допросов, еще около 15 отстранены от службы или уволены из-за подозрения в причастности к пригожинскому мятежу.

По информации из России, после Попова был отстранен от должности командир 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ генерал-майор Владимир Селиверстов (Бахмутское направление) и командир 7-й десантно-штурмовой дивизии генерал Корнев, а также ряд других генералов, о чем уже раструбили оккупанты.

Армию России начали рвать изнутри, речь уже идет о ликвидации генералов: что происходит у оккупантов

Также сообщается, что департамент военной контрразведки ФСБ задержал командира 90-й танковой дивизии генерал-майора Рамиля Ибатуллина и двух его заместителей.

Лицензия на "отстрел"

Появилась информация и об аресте командующего ВДВ ВС РФ генерал-полковника Михаила Теплинского. К слову, уроженца украинского города Моспино (Донецкая область).

генерал Михаил Теплинский

У него давний конфликт с министром обороны Шойгу и начальником генштаба оккупационной армии – Герасимовым. В январе 2023 г. генерала Теплинского уже отстраняли от командования ВДВ, однако через несколько месяцев все же "отозвали из отпуска". И вот новый виток, который в этот раз намного серьезнее.

Военнослужащие 7 десантно-штурмовой дивизии ВДВ уже выпустили обращение, в котором пригрозили уходом с позиций, если Теплинского отстранят. Фактически – завили о бунте.

А вечером 16 июля в российском сегменте Telegram стали распространять информацию, что арест Теплинского – это еще цветочки. По данным источников, военному преступнику, чьи руки по локоть в крови украинцев, грозит ликвидация. Причина все та же – тесная связь с Пригожиным.

"Говорят, эта идея (убийство Теплинского. – Ред.) очень зашла Шойгу. Убить хотят по-хитрому – подошлют киллера, а потом спишут все на украинских диверсантов и спецслужбы. Кстати, так же думали и с Поповым порешать, но вовремя его обращение появилось, публичность спасла", – пишут оккупационные каналы.

Армию России начали рвать изнутри, речь уже идет о ликвидации генералов: что происходит у оккупантов

Тем временем в России уже заговорили и о "судном дне" армии РФ, о неминуемом поражении, а также о гражданской войне в России, которая обязательно начнется, если, мол, не прекратится "преследование боевых генералов".

Армию России начали рвать изнутри, речь уже идет о ликвидации генералов: что происходит у оккупантов

"В армии (РФ. – Ред.) зреет вооруженный конфликт", – открытым текстом пишут в каналах оккупантов. И предупреждают, что недалеко то время, когда российские "военные начнут стрелять друг в друга".

Армию России начали рвать изнутри, речь уже идет о ликвидации генералов: что происходит у оккупантов

Что же, вариант очень даже не плох. И как тут не вспомнить пословицу про жабу и гадюку?