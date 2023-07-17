Армию России начали рвать изнутри, речь уже идет о ликвидации генералов: что происходит у оккупантов

Большая зачистка генералов российской армии идет полным ходом. Паблики оккупантов разрываются от истеричных сообщений о новых "страшных фактах" и прогнозов, к чему это приведет. Более того, уже появилась и информация о намерении физического устранения "предателей", якобы сговорившихся с главарем "вагнеровцев" Евгением Пригожиным. А это сейчас – фактически "отмашка на отстрел".

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"Падёж" генералов

Самая обсуждаемая тема в армии РФ и среди поддерживающих преступную войну россиян – большая зачистка генералов. Мятеж главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина замазал в той или иной мере минимум полтора десятка этих военных преступников.

По словам оппозиционного российского журналиста Александра Невзорова, министр обороны РФ Сергей Шойгу получил индульгенцию от Путина на расправу со всей "армейской сволочью", которая "лизала Пригожину". Но поскольку в этом "лизании" генералы отметились в "полном составе", то возникла заминочка.

"Пару генералов решили оставить "на развод", но фамилии счастливцев пока не конкретизировали. Кто "сдаст" больше товарищей – тот и уцелеет. Ну, сразу и началось", – поделился Невзоров в своем Telegram-канале.

По его словам, "сейчас в генштабе все очень эпично", а "схватка русских генералов безжалостна".

Тем временем ВС РФ лихорадит от "страшных новостей". Уже три недели "находится в изоляции" генерал Сергей Суровикин. После снятия с командования 58-й армии РФ (на Запорожском направлении) генерал-майора Ивана Попова и ссылки его в Сирию появилась информация и о других претендентах "на выход". Ими, по данным западной разведки, являются около 30 высших офицеров ВС РФ: причем 13 из них задержаны для допросов, еще около 15 отстранены от службы или уволены из-за подозрения в причастности к пригожинскому мятежу.

По информации из России, после Попова был отстранен от должности командир 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ генерал-майор Владимир Селиверстов (Бахмутское направление) и командир 7-й десантно-штурмовой дивизии генерал Корнев, а также ряд других генералов, о чем уже раструбили оккупанты.

Также сообщается, что департамент военной контрразведки ФСБ задержал командира 90-й танковой дивизии генерал-майора Рамиля Ибатуллина и двух его заместителей.

Лицензия на "отстрел"

Появилась информация и об аресте командующего ВДВ ВС РФ генерал-полковника Михаила Теплинского. К слову, уроженца украинского города Моспино (Донецкая область).

У него давний конфликт с министром обороны Шойгу и начальником генштаба оккупационной армии – Герасимовым. В январе 2023 г. генерала Теплинского уже отстраняли от командования ВДВ, однако через несколько месяцев все же "отозвали из отпуска". И вот новый виток, который в этот раз намного серьезнее.

Военнослужащие 7 десантно-штурмовой дивизии ВДВ уже выпустили обращение, в котором пригрозили уходом с позиций, если Теплинского отстранят. Фактически – завили о бунте.

А вечером 16 июля в российском сегменте Telegram стали распространять информацию, что арест Теплинского – это еще цветочки. По данным источников, военному преступнику, чьи руки по локоть в крови украинцев, грозит ликвидация. Причина все та же – тесная связь с Пригожиным.

"Говорят, эта идея (убийство Теплинского. – Ред.) очень зашла Шойгу. Убить хотят по-хитрому – подошлют киллера, а потом спишут все на украинских диверсантов и спецслужбы. Кстати, так же думали и с Поповым порешать, но вовремя его обращение появилось, публичность спасла", – пишут оккупационные каналы.

Тем временем в России уже заговорили и о "судном дне" армии РФ, о неминуемом поражении, а также о гражданской войне в России, которая обязательно начнется, если, мол, не прекратится "преследование боевых генералов".

"В армии (РФ. – Ред.) зреет вооруженный конфликт", – открытым текстом пишут в каналах оккупантов. И предупреждают, что недалеко то время, когда российские "военные начнут стрелять друг в друга".

Что же, вариант очень даже не плох. И как тут не вспомнить пословицу про жабу и гадюку?