Зачистка генералитета в России – на завершающей стадии, остался последний противник Герасимова – источники

Зачистка генералитета в России, которой занимается "дуэт" министра оборону Сергея Шойгу и начальник генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, находится на завершающей стадии. Последний, кто остался у них на пути, генерал-полковник Михаил Теплинский, командующий ВДВ.

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На это указал автор Telegram-канала "Досье Шпиона", который является сотрудником одной из специальных служб. Согласно его данным, Теплинский для Герасимова, как кость в горле, поскольку он первым позволил себе публично усомниться в адекватности решений начальника генштаба.

"Более того, на совещании объединенной группировки войск СВО, которое состоялось в январе 2023, Теплинский в присутствии всего генералитета послал Герасимова "на х*й". Герасимов этого не простил и не забыл", – отметил автор канала.

По его словам, генералу до сих пор удается оставаться на занимаемой должности, поскольку он смог добиться аудиенции у диктатора Владимира Путина, в ходе которой взял на себя ответственность по разработке плана обороны Запорожского направления.

"И пока Запорожское направление держится – Теплинский продолжает выполнять свои обязанности", – констатировал "шпион".

Однако "первый звоночек" к тому, что все может поменяться, уже позвучал. Речи идет об отставке командующего 58 армии Ивана Попова, и последующего скандала с публикацией обращения генерала к своим подчиненным.

"Попов открыто заявил Герасимову, что обстановка на Запорожском направлении тяжелая, и что его подчиненные нуждаются в ротации и помощи. За что и "слетел" с должности", – напомнил автор канала.

На данный момент работа по Теплинскому, а именно его зачистке, ведется "стахановскими" темпами. По данным автора канала, на днях поступила информация об отстранении двух командующих дивизий, близких к нему. В частности, командир 106-й дивизии герой России генерал-майор Селиверстов был отстранен вследствие потери ряда позиций, которые занимала дивизия, близ Бахмута.

"В целом, ситуация для попавших в немилость генералов выглядит следующим образом – либо стать рабами, либо стать гладиаторами", – подытожил автор канала.

Напомним: демарш генерала оккупационной армии Попова и его показательное снятие с должности взбудоражило россиян. Учитывая еще и задержание другого генерала – Суровикина, в РФ заявили о "беспределе" и "охоте на ведьм". Тем временем появилась информация, что в армии страны-агрессора началась "большая чистка", а в черном списке уже 30 высших офицеров. Подробнее о ситуации читайте в материале.

Як повідомляв OBOZREVATEL,аналитики ISW отметили, что Россия продолжает попытки реорганизовать свой аппарат внутренней безопасности после восстания частной военной компании "Вагнер". Пропагандисты сообщили, что с начала войны против Украины кремлевские власти уволили по меньшей мере восемь военачальников, не назначив их повторно на новые должности.

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