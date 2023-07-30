Российские телеканалы массово проигнорировали ночную атаку дронов на 'Москва-Сити'

Российские государственные телеканалы умолчали об атаке дронов на бизнес-центр "Москва-Сити" в столице РФ. Вместо этого пропагандисты сосредоточились на освещении парада ВМФ России с участием президента Владимира Путина.

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На такой нюанс обратило внимание российское издание "Агентство". "Телеканалы не стали омрачать парад ВМФ с участием Путина новостью об ударе беспилотников по "Москва-Сити", – говорится в сообщении издания.

Так, "Первый канал" в двух новостных выпусках в 6 и 10 утра проигнорировал новость об атаке, а главной темой стал день ВМФ РФ и парад в его честь в Санкт-Петербурге с участием Путина. Ведущие начинали выпуски со слов поздравлений морякам.

На "России 1" единственный утренний выпуск "Вестей", который вышел в 10 утра, был посвящен почти целиком параду. Также в него вошел подробный сюжет пропагандистов о пресс-конференции Путина по итогам саммита "Россия – Африка".

"НТВ" также не стал рассказывать об атаке на Москву. Более важными для него, очевидно, стали парад в честь Дня ВМФ с Путиным, пресс-конференция Путина, стихийные бедствия в регионах РФ и юбилей Ирины Винер.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Москве в ночь на 30 июля вновь пожаловались на атаку беспилотников. Один из них попал в бизнес-центр "Москва-Сити", после чего вспыхнул пожар, были повреждены несколько этажей. Момент прилета попал на видео.

– Известно, что в поврежденной башне расположены три министерства России: цифрового развития, минэкономразвития и минпромторг.

– Зампред совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил Украине ядерным оружием после атаки на "Москва-Сити". Он заявил, что Москва якобы пойдет на такой шаг в случае успешного контрнаступления ВСУ.

– После масштабной атаки БПЛА на Москву Путин принял участие в параде ВМФ РФ в Санкт-Петербурге. Вместе с министром обороны Сергеем Шойгу и командующим ВМФ адмиралом Николаем Евменовым он прошел на катере мимо строя кораблей на Неве.

– Граждан страны-агрессора шокировала ночная атака беспилотников на Москву. Одни сняли на видео уничтоженный этаж высотки "Москвы-Сити", другой мужчина рассказал, что видел, как большой белый дрон пролетел над городом и попал в здание.

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