Момент падения БПЛА на бизнес-центр 'Москва-Сити' попал на видео: как это было

Ночью воскресенья, 30 июля, Москву якобы атаковали три "украинских беспилотника", один из которых российская противовоздушная оборона "уничтожила". Остальные два были "подавлены" и "потерпели крушение" на территории бизнес-центра "Москва-Сити", где вспыхнул пожар и получили повреждения ряд этажей.

Видео дня

Этот момент зафиксировала на камеру очевидица. Примечательно, что на фоне ужаса от увиденного россиянка радовалась тому, что ей удалось снять взрыв (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Бабушка… Ааааа… Я засняла", – кричала авторка видео, продолжая держать в руках камеру.

За кадром слышны, очевидно, слова ее бабушки, которая пыталась успокаивать, говоря, что они "уедут отсюда" уже завтра и не останутся в Москве, подвергшейся новой атаке дронов.

Судя по другому видео, снятому камерой видеорегистратора авто, взрыв прогремел в 04:15 воскресенья, 30 июня. После яркой вспышки ряд этажей башни "Око-2" московского бизнес-центра мгновенно охватило пламя.

На кадрах с места происшествия видно, что пожар повредил офисные помещения. Со здания свисали обгоревшие кондиционеры, вокруг лежало много разбитого стекла. Известно, что людей оттуда эвакуировали, в видеоблогах они жаловались, что их "башню взорвали".

Российские Telegram-каналы написали, что досталось IQ-кварталу, где расположен офис министерства цифрового развития РФ. Под зданием очевидцы нашли документацию, разлетевшуюся после взрыва. В этой же башне, по информации на 2019 год, также расположены минэкономразвития и минпромторг РФ.

По данным российского минобороны, в нападении на столицу страны-агрессора участвовали три беспилотника: один из них уничтожили в воздухе над Одинцовским районом Московской области, два других – подавили средствами РЭБ и они упали в "Москва-Сити".

Пропагандисты утверждают, что повреждены только офисные помещения одной башни, где пострадал человек, а в соседней лишь разбилось стекло. В то время как "повреждений жилых зданий нет".

Как сообщал OBOZREVATEL, после налета БПЛА на Москву в российском минобороны заявили, что ночью 30 июля 25 "украинских дронов" атаковали временно оккупированный Крым. По традиции там заверили, что все беспилотники "уничтожили".

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