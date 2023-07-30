Москву снова атаковали неизвестные БПЛА: в бизнес-центре прогремел взрыв, валит дым. Фото и видео

В столице России Москве в ночь на воскресенье, 30 июля, снова пожаловались на атаку неизвестных беспилотников. Один из них врезался в бизнес-центр "Москва-Сити".

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Там прогремел взрыв, из одной из башен валил дым, также вылетели окна. Эти кадры россияне публиковали в сети (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Момент взрыва попал на видео.

РосСМИ написали, ссылаясь на экстренные службы, что в Подмосковье российская ПВО якобы отразила атаки беспилотников на столицу.

"Хлопок произошел в 50-этажном здании "Ай-Кью" квартала в центре Москвы, выбиты стекла", – также сообщали СМИ РФ.

На место прибыло много правоохранителей, а людей из поврежденной башни эвакуировали. Мэр Москвы Собянин поспешил заявить, что атаковавшие столицу РФ БПЛА якобы были украинскими.

В Московской воздушной зоне было введено временное ограничение на пребывание любых воздушных судов. Столичный аэропорт Внуково был закрыт на вылет и прилет, рейсы перенаправляли в другие аэропорты.

Жители Одинцово Московской области также сообщали о по меньшей мере трех взрывах, от которых у них чуть не вылетели окна.

В башне, которую атаковал беспилотник в "Москва-Сити", размещены сразу три российских министерства: минэкономразвития, минпромторг, минкомсвязи.

Очевидцы опубликовали в сети кадры документации российской минкомсвязи, которую вынесло из офиса взрывной волной.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 июля в России снова пожаловались на ночную атаку беспилотника на Москву. В комментариях Telegram-каналов россияне изрядно возмущены тем, что на второй год так называемой "спецоперации" дроны уже начали долетать до самой столицы РФ.

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