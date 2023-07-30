Путин появился на публике после атаки дронов на Москву: фото и видео

В воскресенье, 30 июля, после масштабной атаки БПЛА на столицу России Москву президент России Владимир Путин принял участие в параде Военно-морского флота РФ в Санкт-Петербурге. Вместе с министром обороны Сергеем Шойгу и командующим ВМС России адмиралом Николаем Евменовым он прошел на катере мимо строя кораблей на Неве.

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О мероприятии, приуроченном ко дню Военно-морского флота государства-террориста, сообщили российские СМИ. Журналисты рассказали, что парадный строй в акватории Невы возглавляет пушечный парусный линейный корабль с примечательным названием "Полтава" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

В своей речи диктатор заметил, что основное предназначение флота – это защита родины, поэтому РФ продолжает наращивать его мощь. По словам кремлевского лидера, только в этом году его пополнили 30 кораблей разного класса.

"Патриотизм в основе флотской культуры помогает выполнять задачи и вызывает гордость за наш бесстрашный флот", – отметил Путин.

Следует заметить, что на протяжении всего мероприятия диктатор выглядел печальным и напряженным. По информации источников, общая атмосфера торжества тоже была не слишком весела, все присутствующие постоянно с опаской поглядывали в небо.

Напомним: ночью 30 июля Москву раз атаковали неизвестные беспилотники, один из которых врезался в бизнес-центр "Москва-Сити". Там прогремел взрыв, из одной из башен валил дым, также вылетели окна.

РосСМИ написали, ссылаясь на экстренные службы, что в Подмосковье российское ПВО якобы отразило атаки беспилотников на столицу.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Путин выступил с заявлениями о войне в Украине. Среди прочего он сказал, что "не считает своим делом управление войсками". По словам диктатора, он, хоть и не получает доклада о войне против Украины регулярно, несколько раз в день связывается с минобороны РФ.