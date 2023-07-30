Медведев пригрозил Украине ядерным оружием после атаки БПЛА на 'Москва-Сити'

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев спустя несколько часов после взрывов в Москве вновь принялся угрожать Украине. В традиционной для себя манере украинофоб заговорил о ядерном оружии.

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При этом он заявил, что страна-террорист РФ пойдет на такой шаг в случае успешного контрнаступления ВСУ. Своими агрессивными намерениями Медведев поделился у себя в Telegram.

В припадке истерии Медведев выдал бред, что, отражая контрнаступление ВСУ, российская оккупационная армия якобы защищает граждан России и свою землю. Более того, в своей больной фантазии одиозный российский политик считает, что оккупанты "предотвращают мировой конфликт".

Также Медведев заявил, что после того, как украинская армия достигнет успеха на поле боя кремлевский диктатор Владимир Путин будет иметь право использования ядерного оружия. Неадекватный политик считает, что российские оккупанты якобы предотвращают ядерную войну.

"Другого выхода просто не останется. Поэтому наши враги должны молиться на наших воинов. Они не дают разгореться мировому ядерному пожару", – выдал очередное абсурдное заявление Медведев.

Напомним, в столице России Москве в ночь на воскресенье, 30 июля, снова пожаловались на атаку неизвестных беспилотников. Один из них врезался в бизнес-центр "Москва-Сити".

Ранее сообщалось, что в 50-этажном здании IQ-квартала, расположенном в бизнес-центре "Москва Сити" и которое ночью 30 июля атаковал беспилотник, расположены сразу три российских министерства. Речь идет о Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Минэкономразвития и Минпромторге.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– россиян шокировала ночная атака беспилотников на Москву. Одни из них сняли на видео уничтоженный поверх высотки в столичном деловом районе "Москва-Сити", другой мужчина рассказал, что видел, как большой белый беспилотник пролетел над городом и врезался в здание;

– еще одна россиянка также сняла на камеру масштабы повреждений в столичном деловом районе "Москва-Сити", пожаловавшись, что "башню взорвали". На кадрах видно, что на первых шести этажах выбило остекление. Площадь повреждений составляет 40 кв. м.