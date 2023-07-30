'Этаж раз**бало!' Россияне пожаловались на устрашающую атаку БПЛА на бизнес-центр в Москве. Видео

Россиян шокировала ночная атака беспилотников на Москву. Несмотря на традиционные умиротворяющие заявления минобороны РФ, взрывы и их последствия напугали очевидцев.

Видео дня

Одни из них сняли на видео уничтоженный поверх высотки в столичном деловом районе "Москва-Сити", другой мужчина рассказал, что видел, как большой белый беспилотник пролетел над городом и врезался в здание. Соответствующие видео опубликовали Telegram-каналы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Этаж раз**бало! Это п*зда!" – жаловались россияне над разбитыми стеклами и обломками, оказавшимися на земле после прилета в здание.

"Грохот сильный! Конечно, я испугался, сразу в траву. Тогда через пол часа где-то, вот мост – и он летит через мост, белый такой, большой, и вон на крышу, и все, и взрыв", – описал события очевидец.

Напомним: ночью 30 июля Москву в который раз атаковали неизвестные беспилотники, один из которых врезался в бизнес-центр "Москва-Сити". Там прогремел взрыв, из одной из башен валил дым, также вылетели окна.

РосСМИ написали, ссылаясь на экстренные службы, что в Подмосковье российское ПВО якобы отбило атаки беспилотников на столицу.

"Хлопок произошел в 50-этажном здании "Ай-Кью" квартала в центре Москвы, выбиты стекла", – также сообщали СМИ РФ.

Со своей стороны МО России обвинило Украину в атаке БПЛА на Москву. Террористическое ведомство заявило, что один БПЛА уничтожен в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области. Еще два беспилотника якобы были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпели крах на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити. Но по заявлениям минобороны РФ, в Москве все спокойно: разрушений и пострадавших нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, россиянка сняла на камеру масштабы повреждений в столичном деловом районе "Москва-Сити". Она пожаловалась, что "башню взорвали". На кадрах видно, что на первых шести этажах выбило остекление. Площадь повреждений составляет 40 кв. м.