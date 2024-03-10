В Санкт-Петербурге бушует пожар рядом с аэропортом: сообщают об атаке украинских БПЛА. Фото и видео

В России 10 марта вспыхнул очередной мощный пожар. На этот раз полыхает ангар в Санкт-Петербурге, он расположен в районе аэропорта "Пулково".

Из-за пожара, охватившего свыше 1000 кв м, в ходе которого пострадали минимум два человека, в "Пулково" приостанавливали взлеты и посадку самолетов и заявили об атаке дронов. Подробности сообщают российские пропагандисты.

По данным росСМИ, серьезный пожар вспыхнул 10 марта на юге Санкт-Петербурга – на Волхонском шоссе, поблизости от аэропорта "Пулково".

Горит, по данным местных властей, ангар: площадь возгорания составляет не менее 1000 кв м. Известно об обрушении крыши и стен. При этом пропагандисты цитируют заявление представителей МЧС о том, что тушение пожара осложняет "высокая пожарная нагрузка внутри склада".

По данным пропагандистского российского госиздания "РИА Новости", вследствие пожара есть пострадавшие: пропагандисты признали госпитализацию двух человек.

Как заявили в Росавиации, введен план "Ковер": работа аэропорта ограничена "для обеспечения безопасности полетов". В "Пулково" с 16:00 по киевскому времени не садятся и не взлетают самолеты.

Официально связь с пожаром ни в Росавиации, ни в администрации "Пулково" не признают.

Пока в Санкт-Петербурге полыхает пожар в районе аэропорта, один из российских пропагандистов сообщил, что в 100 км от "северной столицы", в районе Тосно замечены в воздухе российские истребители: они якобы пытаются противодействовать украинским БпЛА.

Другие же пропагандисты утверждают, что "причиной введения плана "Ковер" стала попытка атаки беспилотником одного из предприятий Санкт-Петербурга" и что "по предварительным данным, дрон был сбит силами ПВО".

Впоследствии губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что беспилотник якобы сбили в районе поселка Форносово Тосненского района.

"Жертв и разрушений нет", – уверяет чиновник.

По состоянию на 17:32 по киевскому времени работа аэропорта "Пулково" была возобновлена.

Тем временем жители Санкт-Петербурга жалуются на едкий запах. Дым над горящим ангаром виден практически во всем городе.

Напомним, утром 10 марта стало известно, что в Курске дрон атаковал нефтебазу. После "прилета" там вспыхнул мощный пожар.

Также 7 марта сообщалось, что в Казани вспыхнул пожар на территории танкового училища. А за день до того в российской Туве прогремел взрыв на ТЭЦ, вспыхнул пожар. Вследствие инцидента сообщалось о большом количестве пострадавших.