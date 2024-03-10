В Курске дрон атаковал нефтебазу: первые подробности 'бавовны'

В российском Курске утром 10 марта дрон атаковал нефтебазу. В городе включили сирену, на месте прилета прибыли оперативные службы для тушения пожара.

Губернатор Роман Старовойт по состоянию на 7:22 сообщил о работе ПВО в Курске. По его словам, "украинский" БПЛА якобы "упал и загорелся" на территории нефтебазы, однако, судя по кадрам, которые публикуют росСМИ, объект охватил мощный пожар.

"На месте происшествия работают пожарные команды и оперативные службы", – написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью горело также в Ханты-Мансийском округе РФ. Там пожар охватил газопровод вблизи поселка Лыхма.

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