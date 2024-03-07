В Казани вспыхнул пожар на территории танкового училища, поднялся дым. Фото и видео

Днем 7 марта в Казани (РФ) произошел пожар на территории танкового училища. По предварительным данным, горят казармы.

Причину возгорания в РФ пока не называют, а в МЧС республики пожар даже не прокомментировали. Об этом пишут российские пропагандистские Telegram-каналы.

Очевидцы пишут в сети, что пожар началась в комнате на втором этаже казармы танкового училища. При этом россияне утверждают, что погибших и пострадавших в результате пожара нет.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС, однако в ведомстве пожар никак не прокомментировали. В то же время пропагандистские паблики заявили, что пожар начался в кладовых.

В то же время очевидцы заявили, что огонь очень быстро перешел на кровлю, а пожару присвоили второй ранг возгорания. На месте продолжают работать бригады экстренных служб.

Пропагандисты попытались узнать подробную информацию о пожаре в местном управлении МЧС. Однако ведомство отказалось комментировать происшествие. Также роСМИ пишут, что танковое училище – это режимный объект, поэтому подробные сведения о пожаре следует ожидать от министерства обороны РФ. Впрочем, террористическое ведомство также не комментирует ситуацию в Казани.

Стоит отметить, что на полигоне казанского танкового училища регулярно проводится боевое слаживание мобилизованных россиян. Оккупантов учат стрелять из пулеметов и уничтожать танки. При этом танковое училище в Казани осталось единственным в РФ, которое готовит офицеров-танкистов. Пропагандисты также хвастались, что почти каждый офицер-танкист, который воюет против Украины – выпускник этого учебного заведения.

Напомним, в России на Шагонарской ТЭЦ в Республике Тыва 6 марта прогремел взрыв. После чего на объекте вспыхнул мощный пожар. Вследствие инцидента пострадало много людей, также сообщалось о погибшем.

Ранее сообщалось, что в российском Санкт-Петербурге загорелся ледокол "Ермак". Пожар начался в порту, который расположен в Кировском районе. В РФ уже успели заявить, что пожар мог начаться якобы из-за сварочных работ.