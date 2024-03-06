В России прогремел взрыв на ТЭЦ, вспыхнул пожар: много пострадавших. Фото и видео

В России на Шаногарской ТЭЦ в Республике Тыва 6 марта прогремел взрыв. После него на объекте вспыхнул мощный пожар.

Об этом сообщают российские СМИ. По их данным, вследствие инцидента пострадали много людей: по состоянию на 5 часов утра по киевскому времени озвучивались цифры от 10 до свыше 20 человек.

Факт взрыва и последовавшего за ним пожара подтвердил губернатор Тывы Владислав Ховалыг.

"Выясняем причины ЧП на Шагонарской ТЭЦ. Погибших нет, но известно о 10 пострадавших. Они госпитализированы. На месте работают оперативные службы, здание оцеплено. Выезжаю в Шагонар. Создаем оперативный штаб, куда войдут руководство МЧС, МВД, Росгвардии, региональных минздрава, минЖКХ, минтопэнерго, Службы ГО и ЧС. Мобилизуем аварийные бригады для устранения последствий", – написал он в 04:19 по киевскому времени.

Где именно возник пожар, российские СМИ путаются. Пока одни пишут, что огонь "предположительно вспыхнул в котельной", другие утверждают, что эпицентром возгорания стало центральное помещении компании "УК ТЭК 4", содержащей объект.

Неизвестно также, что стало причиной пожара.

Официальные сообщения об инциденте исчерпывались формулировкой "произошел пожар и задымление" (так охарактеризовали произошедшее в МЧС региона).

По состоянию на 5 часов утра росСМИ заявляли об увеличении количества пострадавших. При этом данные рознятся.

Так, одно из российских СМИ утверждало, что пострадали 16 человек, а под завалами здания, в котором прозвучал взрыв, могут оставаться люди.

Другое издание писало, что "количество пострадавших увеличилось до 18, шесть из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии".

Третье же СМИ утверждало, что различные травмы получили свыше 20 человек. Большинство пострадали от угарного газа либо получили ожоги. Госпитализированы 17 пострадавших. Этот ресурс также писал о том, что под завалами могут находиться люди.

По состоянию на 6 часов утра по киевскому времени Ховалыг подтвердил 18 пострадавших.

"Пожар на Шагонарской ТЭЦ локализован. На данный момент 18 человек госпитализированы. Шесть находятся в тяжелом состоянии. 9 - в состоянии средней тяжести. Еще у троих состояние ближе к удовлетворительному. Всех пострадавших сейчас транспортируют в республиканские больницы в Кызыл. На смену в ТЭЦ заступил 21 человек. Ведутся поиски оставшихся троих", – написал губернатор.

Местный минздрав объявил, что на место событий отправили бригаду врачей, в которую, в частности, входят анестезиологи и реаниматологи.

Напомним, 5 марта в России пожаловались на очередную атаку дронов. БпЛА атаковали нефтебазу в Белгородской области. Вследствие атаки на объекте вспыхнул мощный пожар: огонь охватил, по разным данным, от одного до трех резервуаров.

Впоследствии стало известно, что атака была произведена воинами ГУР МОУ.